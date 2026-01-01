Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Очевидица сообщила о гибели десятков подростков в баре на курорте в Швейцарии
Очевидец: Погибшим посетителям бара на курорте в Швейцарии было от 15 до 20 лет
Молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии, когда внезапный взрыв и пожар унесли жизни нескольких десятков человек, сообщила очевидец трагедии.
Большинство посетителей бара в швейцарском Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь произошёл смертельный пожар, были в возрасте от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние, передает РИА «Новости».
Одна из выживших свидетельствует: «Большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние», – рассказала девушка каналу BFMTV.
По словам очевидцев, в момент начала пожара люди оказались заблокированы в подвальном зале дискотеки. В ходе возникшей паники посетители пытались выбраться наружу, однако количество выходов было ограничено несколькими узкими лестницами, что мешало быстрой эвакуации. Многие пострадавшие получили ожоги от загоревшейся одежды и волос.
Одна из версий возникновения возгорания – так называемый «фонтан» в бутылке шампанского, искры от которого попали на деревянный потолок.
Очевидцы отмечают, что огонь распространился буквально за 30-60 секунд. Представитель пожарной службы сообщил телеканалу BFMTV, что возгорание могло произойти также из-за опрокинутой свечи, и пламя очень быстро охватило помещение.
Пожар вспыхнул примерно в полвторого ночи по местному времени, когда в зале находилось много молодых людей. По данным правоохранителей в результате трагедии погибли «множество десятков» человек, еще около ста получили тяжелые травмы и ожоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Швейцарии решил перенести новогоднее обращение к гражданам на фоне трагедии на горнолыжном курорте Кран-Монтана.
