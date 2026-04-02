Трамп пообещал отбросить Иран в «Каменный век» в ближайшие недели
Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации на фоне ближневосточного конфликта и роста цен на топливо заявил, что военная операция на финальной стадии, а если с Ираном не удастся договориться, то он отправится прямиком в «Каменный век», где ему самое место.
«Я был предельно ясен с начала операции «Эпическая ярость», которую мы будем продолжать до тех пор, пока наши цели не будут полностью достигнуты. Благодаря достигнутому нами прогрессу, сегодня вечером я могу сказать, что мы на пути к завершению. Очень скоро мы нанесем по ним чрезвычайно сильный удар в течение следующих двух-трех недель. Мы собираемся вернуть их в «Каменный век», где им самое место», – заявил он в ходе обращения к нации, трансляция которого велась на You-Tube-канале Белого дома.
При этом американский лидер отметил, что обсуждения на эту тему продолжаются, так как смена режима в Иране не была целью США.
«Мы никогда не говорили о смене режима, но смена режима произошла из-за смерти всех их первоначальных лидеров. Они все мертвы. Новая группа менее радикальна и гораздо более разумна. Тем не менее, если в течение этого периода не будет заключена сделка, мы нанесем удар по каждому из их электрогенерирующих предприятий», – добавил он.
Кроме того в своем обращении Трамп заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post 31 марта сообщила, что США ведут переговоры с лидерами Ирана, по словам американского лидера. Портал Axios также узнал о переговорах США и Ирана по Ормузскому проливу.
США сообщали, что не планируют заниматься нормализацией судоходства в Ормузском проливе и намерены завершить военные действия против Ирана в ближайшее время.