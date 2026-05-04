ОАЭ сообщили подробности перехвата запущенных из Ирана ракет
Военные Объединённых Арабских Эмиратов зафиксировали запуск четырёх крылатых ракет со стороны Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами страны, а ещё одна упала в море, сообщили в Минобороны ОАЭ.
В заявлении министерства обороны отмечается: «Были зафиксированы четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Ирана по направлению к нашему государству. Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море», передает ТАСС.
Также в ведомстве уточнили, что громкие звуки, которые услышали жители разных районов, были связаны с работой систем противовоздушной обороны и успешным перехватом воздушных целей.
Ранее управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.
В начале апреля ПВО ОАЭ перехватили 23 ракеты и 56 дронов за сутки. В начале марта ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку со стороны Ирана.