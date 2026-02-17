В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Режиссер Кальварский рассказал о съемках сериала с Ефремовым в Москве
Проект нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли находится в работе, съемки планируется провести в Москве, рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.
Работа над новым сериалом с Михаилом Ефремовым в главной роли уже ведется, сообщает ТАСС.
Режиссер проекта Сергей Кальварский отметил, что съемки пройдут в Москве и продлятся примерно три месяца.
«Проект в работе, все в порядке. Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», – заявил Кальварский. По словам режиссера, Михаил Ефремов исполнит роль положительного героя.
