Выручка Mazda в России в 2025 году выросла почти в 17 раз

«Коммерсантъ»: Выручка Mazda в России выросла почти в 17 раз в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выручка дочерней компании Mazda Motor Corporation – «Мазда мотор Рус» – от продажи автомобилей в России в 2025 году выросла почти в 17 раз и достигла 3,04 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

Как отмечают источники издания, компания реализует автомобили, которые были ввезены по параллельному импорту. В самой «Мазда мотор Рус» не предоставили комментариев по этому поводу.

2025 год стал для «Мазда мотор Рус» первым с 2022 года, когда основная часть выручки пришлась на продажи автомобилей, а не запчастей и сервисных услуг. На фоне роста продаж машин доход от реализации запчастей сократился на 27%, до 721,9 млн рублей, а поступления от сервисных и гарантийных услуг снизились на 72%, до 126,7 млн рублей. В результате общая выручка компании выросла в 2,4 раза – до 3,9 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 11% и составила 1,9 млрд рублей.

Mazda приостановила активность на российском рынке еще в марте 2022 года, прекратив поставки комплектующих на совместное предприятие с «Соллерсом» во Владивостоке. Позднее автоконцерн продал свою долю «Соллерсу» за символическую сумму, но правом обратного выкупа так и не воспользовался. Несмотря на это, официально о полном уходе из России компания не заявляла, однако поставки новых автомобилей с этого момента прекратились.

В 2025 году «Мазда мотор Рус» вновь запустила продажи моделей Mazda CX-5 и CX-50, преимущественно поставляя их из Китая через партнерские компании. В октябре стало известно о сотрудничестве с «ВТБ Авто», благодаря чему модели Mazda стали доступны на онлайн-платформе по программе «Mazda Гарант». По данным компании, 53% всех ввезенных автомобилей в январе–феврале 2025 года поступили по параллельному импорту.

В целом за 2025 год продажи новых легковых автомобилей Mazda в России выросли на 49% и достигли 6,9 тыс. машин, тогда как продажи подержанных авто остались стабильными – 127,9 тыс. единиц. Популярность модели CX-5 в 2026 году объясняется тем, что она соответствует требованиям льготной ставки утилизационного сбора и конкурирует по стоимости, что вывело Mazda на шестое место по продажам среди новых автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года ООО «Мазда Мотор Рус» запустило в России официальные продажи кроссоверов Mazda CX-5 и CX-50 с трехлетней гарантией при поставках из Китая.

В ноябре 2025 года японский автопроизводитель Mazda лишился права выкупить свои производственные активы в России из-за неиспользованного опциона на долю в совместном предприятии с «Соллерсом».

В начале 2026 года аналитики «Автостата» сообщили о значительных объемах ввоза в Россию западных и японских автомобилей из Китая по схеме параллельного импорта с долей таких машин почти в половину продаж брендов под санкциями.