Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу их задержания британскими властями, передает «Коммерсантъ».

По данным The Telegraph, операция прошла 8 апреля, а за российскими судами наблюдал военный корабль Британии, но вмешательства не последовало.

Издание уточняет, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, шедших на запад к Плимуту. Universal, перевозящий сырую нефть, покинул Высоцк в январе и был внесен Британией в санкционный список летом 2025 года. Enigma, идущий под камерунским флагом в Турцию, также под санкциями – на этот раз с мая прошлого года.

В тот же день через Ла-Манш также прошли еще два российских танкера из санкционного списка – Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai из Сьерра-Леоне, они двигались в противоположном направлении. Аналитики отмечают, что с января через британские воды прошло более 300 судов российского «теневого флота», в который входит около 700 судов, перевозящих почти 40% российского нефтяного экспорта. Из них 544 находятся под санкциями Британии.

В конце марта премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать такие суда при проходе через территориальные воды страны, надеясь, что это вынудит танкеры выбирать более длинные маршруты. Российское посольство назвало эти меры «взрывоопасными» и раскритиковало инициативу Лондона.

