Психиатр Амен раскрыл способность молитвы «Отче наш» физически изменять мозг

Психиатр Амен раскрыл способность молитвы «Отче наш» изменять мозг

Tекст: Катерина Туманова

Чтение библейской молитвы «Отче наш» может оказывать физическое воздействие на человеческий мозг. Доктор Амен разобрал текст молитвы построчно, отметив ее влияние на нервную систему, пишет Daily Mail со ссылкой на подкаст Mature Me.

«Это мгновенно активирует вашу префронтальную кору», – сказал он, объясняя, что первые строки молитвы переводят разум в состояние эмоциональной стабильности.

Фраза о насущном хлебе, по его словам, успокаивает нервную систему, фокусируя внимание на текущих потребностях. По мнению Амена, одна из самых сильных в нейрологическом плане строк в молитве «Отче наш» может звучать так: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Он объяснил, что многие люди «пропускают это мимо ушей», не понимая, какое воздействие, эта строка оказывает на мозг. «Это как будто он собирается простить вас так же, как вы прощаете. Это очень важно», – сказал Амен.

Исследования показывают, что сосредоточенная молитва может снизить активность в областях мозга, связанных со страхом, и одновременно укрепить области, отвечающие за концентрацию и эмоциональный контроль.

Некоторые ученые считают, что ритмичное декламирование может активировать нейронные связи, связанные с доверием, эмпатией и эмоциональной устойчивостью.

Христианский психиатр Эйприл Джой добавила, что слова о прощении в молитве освобождают разум от хронического стресса. Она отметила, что молитва о защите от зла способна успокоить миндалевидное тело, обрабатывающее сигналы страха и тревоги.

Несмотря на заявления психиатров, ученые предупреждают, что многие из этих утверждений остаются теоретическими. Исследователи продолжают изучать, как повторяющиеся духовные практики влияют на нейронную активность с течением времени.

