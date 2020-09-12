Российские ученые описали влияние медитации на работу мозга

Медитация позволяет воздействовать на автоматические механизмы мозга, которые в нормальной ситуации не регулируются, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Института мозга человека имени Бехтеревой РАН академик Святослав Медведев.

Медведев возглавляет масштабный проект по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. Российские ученые завершили обработку первых результатов исследования.

За полтора года группой ученых из Института мозга человека Российской академии наук, Института медико-биологических проблем РАН, МГУ при поддержке Института радиоэлектроники РАН и отделения физиологии РАН были исследованы монахи-практики различных видов медитации из буддийских монастырей в Индии. Полученные данные показывают, что традиционные буддийские медитации, выполняемые опытными практиками, могут влиять на базовые механизмы работы мозга.

Как заявил Медведев, было собран «очень большой материал для первого этапа исследования – прижизненные записи ЭЭГ в процессе нескольких видов медитации у практиков разного уровня, разделенных на три группы». В 2019 году – начале 2020 года «исследовано в общей сложности более 100 человек».

«За время карантина мы обработали и проанализировали полученный материал и можем на основании этого первого этапа исследований сделать вывод: медитация позволяет воздействовать на автоматические механизмы мозга, которые отвечают за контакт с внешним миром», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «эти механизмы действуют даже в мозге человека, находящегося в коме». Пользуясь «ненаучным языком», Медведев заявил, что «медитация позволяет воздействовать на автоматические механизмы мозга, на некоторые системы, которые в нормальной ситуации не регулируются». По его словам, «это очень глубокое воздействие на человека».

При «состояниях, вызванных определенными типами медитации, в мозге человека есть реакция на стимул, но нет восприятия стимула», сказал он.

«Другими словами, вы получает какой-то стимул, выключить который, не обрывая нервы, которые проводят сигнал, невозможно. Дальше есть механизм, который начинает это обрабатывать», – заявил Медведев.

Как пояснил глава проекта, когда человек «смотрит на что-то», «приходит сигнал в первичную зрительную кору, который состоит из черточек – непонятно что». После этого «сигнал идет по некоей такой петле, проходит через структуры, ответственные за память, и там определяется, что это такое». Далее «сигнал возвращается не как набор непонятных черточек, а как образ «лошадь», «человек», «машина».

«И таким он идет на уровень сознания», – сказал Медведев.

«Нам удалось показать, что восприятие «что это такое?» блокируется. Это автоматический процесс распознавания. И мы показали, что его можно блокировать», – заявил он.

В качестве «аналогии» Медведев привел «сигнал из телецентра», который «приходит на телевизор, входит во вход, и дальше не идет». Сигнал «приходит, он «пытается» чтобы его восприняли и показали картинку, а его игнорируют».

Напомним, Медведев рассказал газете ВЗГЛЯД о первых результатах исследования, особенностях работы с тибетскими монахами и практическом значении изучения влияния на человека буддистских медитативных техник.

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