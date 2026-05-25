Военного США на Окинаве обвинили в изнасиловании

Американского военного на Окинаве заподозрили в изнасиловании и избиении

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Южной Японии инициировали уголовное преследование военнослужащего Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают в изнасиловании и жестоком избиении женщины, в результате которого она получила телесные повреждения. Сейчас подозреваемый находится на территории американской военной базы под контролем командования.

По версии следствия, после совершения преступления военный попытался скрыться на автомобиле. Во время бегства он врезался в дорожное ограждение, однако предпочел скрыть факт ДТП от полиции.

Ранее, в марте, суд в городе Наха оставил в силе приговор 23-летнему морскому пехотинцу США. В мае 2024 года он был осужден на семь лет лишения свободы за попытку изнасилования, сопровождавшуюся удушением жертвы. Вину осужденный так и не признал.

На территории Японии дислоцированы около 55 тыс. американских военнослужащих, большинство из 15 основных баз расположены именно на Окинаве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные и полиция Окинавы анонсировали совместное патрулирование для предотвращения преступлений.

В начале прошлого года правоохранители передали в прокуратуру документы по аналогичному делу об изнасиловании местной жительницы.

До этого тысячи жителей японской префектуры потребовали от Соединенных Штатов извинений за насилие над девушками.