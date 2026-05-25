СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?0 комментариев
Ученый сообщил о рекордном нашествии комаров в Центральной России
Биолог Лада объяснил рекордное нашествие комаров в Центральной России
Аномально снежная зима и последовавшее за ней резкое потепление спровоцировали в центральных регионах страны крупнейшую за 20 лет вспышку численности кровососущих насекомых, сообщил доктор биологических наук, профессор Державинского университета Георгий Лада.
Массовое размножение комаров вызвано снежной зимой, многоводной весной и последовавшей за ними жаркой погодой, передает ТАСС. Эти факторы создали идеальные условия для развития личинок во временных водоемах и пойменных озерах.
«Это самая заметная вспышка численности комаров в Тамбовской области и соседних регионах Черноземья за последние 20 лет, а может, и чуть больше. Значительное увеличение их количества мы фиксируем вполне отчетливо, поскольку регулярно бываем в экспедициях, живем в полевых условиях, и, конечно, лично наблюдаем все эти явления», – рассказал доктор биологических наук, профессор Державинского университета Георгий Лада.
Прошлый год, напротив, оказался крайне неблагоприятным для насекомых из-за холода и недостатка воды. По словам ученого, в 1980-е и 1990-е годы комаров было не меньше, однако два десятилетия засушливого периода заставили людей отвыкнуть от их обилия.
Жизнь взрослого комара длится от нескольких дней до нескольких недель. Эксперт отметил, что если установится сухая погода и временные водоемы пересохнут, следующее поколение может не появиться. Для возвращения к стабильно высокой численности насекомых необходимо несколько влажных и теплых лет подряд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в семи городах Центральной России из-за аномальной жары обновились исторические максимумы температуры воздуха.
Ранее сообщалось. что изменение климата создает угрозу распространения экзотических вирусов на новых территориях.
В центральной части европейской России после потепления и выпадения дождей ожидалось массовое пробуждение кровососущих комаров.