Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Командование ВСУ сняло несколько комбригов из-за неудач в Константиновке
Военкор Кулько сообщил о критическом положении ВСУ в Константиновке
Российские подразделения успешно продвигаются в Константиновке, установив контроль над ключевыми позициями и отрезав пути снабжения украинского гарнизона, на фоне неудач командование ВСУ сняло с должностей несколько комбригов, сообщил военкор Дмитрий Кулько.
Битва за Константиновку подходит к завершению, украинская оборона рушится под натиском российских сил. Судьба города, открывающего путь к Краматорску и Славянску, фактически предрешена, сообщает в военкор Кулько в Max.
Бойцы ВС России установили триколоры в 26 местах, включая здание администрации и металлургический завод.
«Пока весь май «эксперты» рассуждали о застое на фронте, 4-я бригада скрытно заводила штурмовые группы в ключевые точки города, разрезая гарнизон врага на части», – отмечает журналист. Штурмовики использовали маршруты разведчиков, подготовленные еще в декабре прошлого года. Основной удар пришелся на позиции 156-й бригады ВСУ, которая не смогла сдержать натиск и отступила к реке Кривой Торец.
Командование ВСУ начало кадровые перестановки на фоне неудач. Снят с должности командир 28-й бригады полковник Куликовский, ожидается отставка комбрига 156-й ОМБр Гупалюка.
Около 500 украинских военных оказались заблокированы на юге города. Российские операторы дронов активно уничтожают беспилотники противника, пытающиеся доставить припасы окруженным, и наносят удары по позициям ВСУ на расстоянии до 35 километров, вплоть до Дружковки.
Ранее военкор Александр Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали».
Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки.
ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания.
Также сообщалось, что российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.