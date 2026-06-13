Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.5 комментариев
ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания
Российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Константиновки и завершают зачистку Первомайского района. За сутки освобождено 172 здания, сообщило Минобороны.
Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны России. Военнослужащие завершают зачистку Первомайского района.
За прошедшие сутки в Константиновке было освобождено 172 здания. В ходе боевых действий уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
В зоне ответственности Южной группировки противник понес значительные потери. Они составили до 115 военнослужащих, немецкий танк Leopard-2, три броне машины и три орудия полевой артиллерии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия овладела восточными районами Константиновки.
Подразделения группировки «Южная» успешно продвинулись в микрорайоне Новоселовка.
Месяцем ранее Вооруженные силы России начали тактический охват этого населенного пункта с флангов.