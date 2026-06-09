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Украина и Латвия подписали соглашение по беспилотникам
Delfi: Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с Латвией в области БПЛА
Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заключили договор о всестороннем оборонном сотрудничестве, включающем партнерство в области беспилотных систем, сообщает Delfi.
Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА 9 июня в рамках саммита «Балтийские-Северные страны» в Таллине, передают «Вести».
В рамках соглашения Киев взял на себя обязательство делиться опытом, в первую очередь касающимся использования беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.
Советник латвийского премьера по связям с общественностью Элина Шверна отметила: «В случаях оказания поддержки украинской промышленности стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и трансфера технологий». Также она уточнила, что Киев обещает содействовать экспорту продукции для расширения возможностей своих вооруженных сил.
Помимо военно-технического партнерства, Латвия продолжит оказывать политическое содействие Киеву в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.
Ранее украинские военные инструкторы начали обучение прибалтийских коллег перехвату дронов.
Падение украинских беспилотников спровоцировало серьезный политический кризис в Латвии.
В начале мая беспилотный летательный аппарат разбился на территории латвийской нефтебазы.