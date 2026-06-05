Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу

Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.

По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.

В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.

«Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.

Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.

«Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.

Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.

Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.

Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.