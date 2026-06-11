FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

Tекст: Вера Басилая

По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

«Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.