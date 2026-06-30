На границе Эстонии и России образовалась очередь

Tекст: Дмитрий Зубарев

На пункте пропуска в эстонском городе Нарва образовалась большая очередь из желающих попасть в Россию, передает РИА «Новости». По данным камер видеонаблюдения, люди вынуждены ставить палатки в ожидании пересечения границы.

Утром 30 июня на пограничном переходе «Нарва – Ивангород» зафиксировано значительное скопление людей. Очередь растянулась почти до городского монумента, а на парковке перед КПП скопилось более 50 автомобилей.

Ранее Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных трудностях. Новый режим работы эстонского пункта пропуска «Нарва-1», введенный 15 июня, мог спровоцировать появление очередей. При этом российский КПП в Ивангороде продолжает работать в круглосуточном режиме без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни человек попытались пройти в Россию через погранпункт в Нарве.

Представители Санкт-Петербургской таможни объяснили задержки на границе порядком работы эстонских государственных служб.

Власти Нарвы еще в середине мая предупредили о неизбежном росте очередей из-за сокращения времени работы погранперехода.