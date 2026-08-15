ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую и сожгли городской рынок

При ударе ВСУ по Каменке-Днепровской пострадали мирная жительница и рынок города

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дроны ВСУ нанесли удары по Каменке-Днепровской. В итоге была тяжело ранена женщина и пострадал рынок города, сообщает местная администрация Макс.

«Украинские боевики вновь совершили циничный акт агрессии против мирного населения нашего округа. В результате атаки вражеского беспилотника мирная жительница получила тяжелые ранения прямо возле двора собственного дома», – заявили местные власти.

Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Кроме того, под ударом оказался местный рынок, где сгорело большое количество торговых киосков.

Власти округа подчеркнули, что армия противника преднамеренно бьет по объектам гражданской инфраструктуры. По их словам, этот умышленный налет стал очередным подтверждением террористической сущности киевского режима, воюющего с невинными людьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа над Каменско-Днепровским округом зафиксировали значительное число украинских беспилотников.

В июле двое мирных жителей пострадали после удара по зданию аптеки в Каменке-Днепровской. А весной вражеский дрон атаковал местный пункт выдачи гуманитарной помощи.