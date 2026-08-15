Ребенок погиб при съезде авто с нетрезвым водителем в кювет под Петербургом

Ребенок погиб при ДТП с нетрезвым водителем под Петербургом

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня в 14.00 на 1 км автодороги «Подъезд к пос. Славянка» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен С3», не справился с управлением и съехал в кювет», – сказано в сообщении полиции в Max-канале.

В полиции добавили, что в результате ДТП пассажирка автомобиля 2018 года рождения скончалась на месте происшествия, второй пассажир 2021 года рождения, а также водитель госпитализированы.

«Установлено, что водитель находился за рулем в алкогольном опьянении (0,355 мг/л)», – уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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