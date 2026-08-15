Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Ребенок погиб при съезде авто с нетрезвым водителем в кювет под Петербургом
Ребенок погиб при ДТП с нетрезвым водителем под Петербургом
Полиция Ленинградской области проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Приозерском районе, в результате которого автомобиль с водителем и двумя детьми съехал в кювет, один ребенок погиб, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Сегодня в 14.00 на 1 км автодороги «Подъезд к пос. Славянка» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен С3», не справился с управлением и съехал в кювет», – сказано в сообщении полиции в Max-канале.
В полиции добавили, что в результате ДТП пассажирка автомобиля 2018 года рождения скончалась на месте происшествия, второй пассажир 2021 года рождения, а также водитель госпитализированы.
«Установлено, что водитель находился за рулем в алкогольном опьянении (0,355 мг/л)», – уточнили в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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