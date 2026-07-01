Захарова: Европа находится в милитаристском угаре, диалог с ней невозможен

Tекст: Валерия Городецкая

«Пока мы выдвигаем реалистичные предложения и готовы брать на себя определенные обязательства, с той самой западной стороны мы видим совершенно иной подход: там царит откровенная русофобия, а это просто одно из проявлений национализма, ксенофобии, нетерпимости», – подчеркнула она, передает ТАСС.

Дипломат добавила, что в текущих условиях общество наблюдает настоящий милитаристский угар. По ее словам, подобная обстановка делает рассуждения о перспективах возобновления диалога абсолютно бессмысленными.

Ранее Захарова сообщила об осознании европейскими странами ошибочности своей русофобской позиции.

Она обвинила Владимира Зеленского и поддерживающие его государства Европы в препятствовании мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал европейский милитаризм.