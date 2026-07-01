Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.15 комментариев
Захарова заявила об отсутствии перспектив возобновления диалога с Западом
Захарова: Европа находится в милитаристском угаре, диалог с ней невозможен
Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила шансы на урегулирование связей с западными партнерами.
«Пока мы выдвигаем реалистичные предложения и готовы брать на себя определенные обязательства, с той самой западной стороны мы видим совершенно иной подход: там царит откровенная русофобия, а это просто одно из проявлений национализма, ксенофобии, нетерпимости», – подчеркнула она, передает ТАСС.
Дипломат добавила, что в текущих условиях общество наблюдает настоящий милитаристский угар. По ее словам, подобная обстановка делает рассуждения о перспективах возобновления диалога абсолютно бессмысленными.
Ранее Захарова сообщила об осознании европейскими странами ошибочности своей русофобской позиции.
Она обвинила Владимира Зеленского и поддерживающие его государства Европы в препятствовании мирному урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал европейский милитаризм.