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    8 июня 2026, 08:16 • В мире

    В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России

    В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил Евросоюзу ускориться с расширением и разрастись до объединения из 40 стран. Список тех, кого в Хельсинки видят полноценными европейцами, достаточно парадоксален. А вот страна, против которой направлено это укрупнение, вопросов не вызывает: Россия.

    На сегодняшний день в Евросоюзе 27 стран, то есть финский президент предлагает увеличить объединение на треть. В маленьком Хельсинки таятся огромные геополитические амбиции.

    Это не шутка: со столь размашистым предложением не случайно выступил именно Стубб. В числе заклятых и идейных врагов России на Западе этот – один самых умных. Мыслитель, интриган, стратег и в то же время практик: одно время периодически летал в Вашингтон только для того, чтоб играть с Дональдом Трампом в гольф и одновременно настраивать его против России.

    Успехов не то чтобы много, благо хозяин Белого дома на своей волне, хотя и выделяет Стубба из европейцев в лучшую сторону. Смягчить кризис в отношениях США и ЕС финн не смог, хотя и старался, поскольку в основе разногласий не только Россия и Украина, но и, например, Гренландия, что наконец-то заставило Европу серьезно засомневаться в надежности Вашингтона как военно-политического союзника не только при Трампе, который перераспределяет ресурсы на противостояние с Китаем, но и после Трампа.

    Отсюда следует банальность, что европейцам придется брать свою судьбу в свои руки, что звучало бы хорошо, если бы Брюссель не видел своей судьбой подготовку к войне с Россией.

    Есть концепция, согласно которой к концу XXI века в Европе будет единственная сила – это либо ЕС, либо Россия. Поскольку возможность их кооперации в общее пространство от Лиссабона до Владивостока была уничтожена, предстоит конкурентная схватка, по итогам которой одним, грубо говоря, царствовать, а другим прозябать. Эту гипотезу разделяет, например, глава МИД Польши Радослав Сикорский, политолог по образованию. У Стубба много высших образований, политологическое в том числе, и с Сикорским он, судя по всему, согласен.

    А вот на вопрос «что делать?» европейцам отвечают две конкурирующие концепции. По одной из них Евросоюзу нужно крепить ряды, латать дыры и преодолевать внутренние противоречия – в общем, не рисковать, не распыляться и с расширением пока повременить, заменив его другими формами геополитического влияния.

    По другому варианту стратегии нужно плюнуть на риски того, что расширение ЕС усугубит противоречия и усилит центробежные тенденции, и агрессивно поглощать новые территории, делая их своей частью и гарантируя тем самым, что они будут зачищены от влияния конкурента. То есть России.

    Стубб за второй вариант, а его чертова дюжина кандидатов в ЕС (чтоб не сказать – приговоренных) поражает амбициозностью. Из-за того, например, что в нем есть Великобритания, сознательно ушедшая в свободное плавание. Финн считает, что это поправимо.

    Следующие в его списке Норвегия и Исландия. Из всех новичков их хотят затащить в ЕС прежде всего, так как они станут странами-донорами (все государства, принятые с 2004 года, по-прежнему финансовые реципиенты). Но, со своей стороны, жители обоих скандинавских государств идею вступления в Евросоюз отвергают (например, норвежцы сделали это дважды – на референдумах в 1970-х и 1990-х годах), опасаясь за основы национальных экономик: рыболовство, которое обложат квотами, и нефтегаз, доходами от которого придется делиться (это, понятно, касается только Норвегии).

    Совсем другое дело элиты, которых давно обрабатывают в нужном Брюсселю направлении. В Норвегии за вступление в ЕС выступает ведущая партия оппозиции (причем формально – правоконсервативная), а действующий глава МИД заявлял, что на референдуме, пройди он еще раз, проголосовал бы «за», хотя большинство населения по-прежнему против.

    Похожая ситуация в Исландии, но там власти еще и спешат, назначив на август собственный референдум – пока не о вступлении в ЕС, но о переговорах на сей счет (ранее Рейкьявик уже подавал заявку, однако впоследствии отозвал ее). Причем объясняют это так же, как в Норвегии: Трамп, мол, чудит, НАТО трещит, мир стал слишком сложным и нужно найти себе местечко в плотном кругу единомышленников.

    Учитывая, что обе страны состоят в НАТО, как и большинство стран ЕС, но собственной армии у Евросоюза нет, это только на первый взгляд звучит нелепо. Единую армию будут создавать, без нее надежды на «жизнь своим умом» беспочвенны.

    Также в списке Стубба все официальные кандидаты в члены Евросоюза: три постсоветские страны (Грузия, Молдавия, Украина), пять балканских (Албания, Босния, Северная Македония, Сербия и Черногория) и Турция, которая ждет в очереди десятилетиями и чье кандидатство многие оценивают как формальность. Но президент Финляндии не таков, он мыслит широко. Забыто, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган унижал финнов, пока они были в очереди в НАТО: Анкара нужна европейскому проекту «хотя бы в интересах безопасности».

    При этом у турок давно уже собственный геополитический проект – Османская империя 2.0, определяющее влияние которой расширяется и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе. В глазах многих стран ЕС от Греции до Франции угроза безопасности для европейского проекта во многом от Турции и исходит. Но таких еврооптимистов, как Стубб, еще поискать: ему турки вопреки всему гораздо ближе, чем русские.

    Показательно, что он никак не выделяет из постсоветского ряда ни Грузию, в отношении которой евроинтеграция заморожена, ни, наоборот, Молдавию, которую называют передовиком и наиболее близким к полноценному членству в ЕС государством (на Балканах то же самое говорят про Черногорию). Посыл такой, что все нужны, всех берем.

    Гранды и кошельки Евросоюза – Германия с Францией – сейчас лоббируют ускорение евроинтеграции только для Кишинева и западных балканских стран, а для Украины членство в ЕС, судя по всему, предполагается как долгосрочный мотивирующий фактор, так что до финиша она может и не дотянуть. Но если бы решал Стубб, Владимиру Зеленскому согласовали бы вожделенное «ускоренное вступление в ЕС», несмотря на войну, диктатуру, коррупцию и неонацизм. Брать числом ради сдерживания России на всех направлениях для финна важнее.

    Итого 39 государств. Кто же 40-й, юбилейный? Догадаться было бы трудно.

    Это не Швейцария, по прежнему игнорирующая приглашения в ЕС. Не государства-карлики вроде Лихтенштейна и Монако, поскольку они и так свои, только без права голоса. Не Армения, несмотря на мечтания Никола Пашиняна, который подчинил им отношения с Москвой и не испугался разрыва с Россией.

    Возможно, Армению позднее предполагают интегрировать как часть Османской империи 2.0.

    Это Канада. Амбициям Стубба океан не помеха, он носится с идеей заманить канадцев в ЕС уже несколько месяцев. В Оттаве реагируют вяло, осознавая, что это означает торговую войну с США. В Еврокомиссии (по крайней мере, в лице ее председателя Урсулы фон дер Ляйен), что характерно, тоже. Возможно, по той же причине.

    Там и турецкий интерес Стубба явным образом не поддерживают, наоборот, Урсула заявляла о необходимости отгородиться от влияния Анкары. Другими словами, финское желание собрать в ряды европейской коалиции сорок стран достаточно отдельное и особое. Но президент Финляндии не был бы собой, если б не призывал действовать смелее и смотреть в будущее, где даже турок признан полноценным европейцем, чтоб посильнее отдалиться от всего русского.

    Раз это сочетание оптимизма с русофобией у финна не знает границ, подождем, пока их нащупает история с ее подчас неромантичным реализмом.

    Глядишь, задолго до того, как в ЕС могли бы принять 40-ю страну, мы отметим сороковины этого безрассудного объединения.

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