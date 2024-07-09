Tекст: Дмитрий Бавырин

«Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС... Можно и нужно говорить о компромиссах».

Таким видением плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной поделился немецкий маляр, а по совместительству депутат Бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в интервью одному из телеканалов ФРГ.

«План Хрупалла», что и говорить, «сыроват» – слишком краток. Но это далеко не худший «план» из тех, что предлагают на Западе (и, в частности, в Германии, власти которой требуют ориентироваться на завиральную «формулу Зеленского»).

Главное в плане схвачено: основной причиной военного конфликта стала экспансия НАТО к российским границам, а отказ от вступления Украины в этот блок или гарантии от самого блока, что Украину туда не примут, предотвратили бы СВО. В руководстве России заявляли об этом неоднократно, говоря о причинах начала спецоперации.

Основой так называемых стамбульских договоренностей, парафированных представителями Москвы и Киева на мирных переговорах весной 2022 года, стало именно это – полный и окончательный отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс как от абсолютно неприемлемого акта с точки зрения концепции национальной безопасности РФ.

«Украина в НАТО» – это и «красная линия», и «красная тряпка», и «красная кнопка» одновременно. Руководство России предупреждало об этом альянс всегда, не исключая даже времена Бориса Ельцина.

Как заявлял недавно президент РФ Владимир Путин, стамбульские договоренности по-прежнему «на столе» и могут стать базой для мирного договора. Только уже именно базой, а не всем договором: руководству Украины необходимо также вывести войска из тех регионов, которые РФ определила как свои: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина. За два года мир существенно подорожал.

Выйти из натовской авантюры гораздо дешевле Киеву помешали как раз-таки функционеры НАТО, руководствуясь своей главной целью – сдерживанием России. Если слегка огрублять, президенту (тогда еще действительно легитимному президенту Украины) Владимиру Зеленскому предложили войти в историю блистательным рыцарем в свитере и стать победителем дракона – России, обещая с этим всячески помочь.

Правда, о кое-чем важном западные стратеги умолчали. Дракон не случайно считается непобедимым (у него огонь вырабатывается на базе ядерного реактора), поэтому военный разгром России – это только «план А»». Есть еще «план Б»: если такой разгром действительно окажется невозможным, то дракон все равно будет ослаблен через самоубийство об него Украины. Другими словами, рыцаря дракону постепенно скормят, но максимально дорого для дракона и выгодно для Запада (точнее, для США; только они получают выгоду от конфликта, Европа получает только убытки).

Есть основания полагать, что Зеленский этот «план Б» уже осознал и мелкий шрифт в договоре с дьяволом разглядел, но препараты придают ему уверенности и помогают отрицать реальность.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, мотающийся сейчас с мирной миссией между Москвой, Киевом, Пекином и Вашингтоном, по собственному признанию, был чрезвычайно удивлен, когда Зеленский заявил об абсолютной уверенности в победе над Россией на своих условиях – с вступлением в НАТО и захватом Крыма.

Осознать то, что первый и абсолютно необходимый шаг к миру – это отказ от НАТО и от части территорий, Зеленский уже не успеет – его время вышло. Но в главном Хрупалла все-таки прав, пускай, согласно известной поговорке, и метает бисер перед свиньями. Он ошибается в другом: когда говорит, что отказ Украины от вступления в ЕС – это часть компромисса.

Наоборот, вступление Украины в ЕС – это часть компромисса между Россией, с одной стороны, и украинской коалицией – с другой, контуры которого были обозначены в тех самых стамбульских соглашениях. Москва официально не возражает против расширения Евросоюза на Украину, если будут учтены остальные требования. Это уступка от России – Украине.

Если смотреть на ситуацию с позиции силы и не подразумевать для России компромиссов, вступление Украины в ЕС – не идеальный вариант для «русского мира». Но, скорее всего, в итоге именно это и произойдет, в пользу чего говорят позиции всех основных сторон конфликта: три «за» при одном воздержавшемся (России). Вступить в ЕС – голубая мечта Украины. Евросоюз согласен ее осуществить, о чем говорит официальное начало переговоров с Киевом. А США на этом, можно сказать, настаивают: вливание Украины в ЕС содержится во всех «стратегических концепциях», крутящихся вокруг Вашингтона, вне зависимости от того, кто их автор: демократы или республиканцы, команда Байдена или команда Трампа.

Тут по сути спора уже нет. Со стороны России спор идет о том, какая именно часть Украины в будущем войдет в ЕС, а в перспективе – о том, в каком городе будет столица этой Украины. Но для Запада также важно, кто будет европейские остатки Украины кормить, если не Россия («план А» предполагает выплату репараций). Американцы решили, что в долгосрочной перспективе кормить их будет Евросоюз – значит, так оно и будет. Европа безотказно платит за ущерб от драк, развязанных американским ковбоем, и украинский кейс в этом ряду – один из многих.

Но не все в Европе хотят платить. Согласно социологическим исследованиям, проведенным по заказу брюссельских структур, отношение к расширению ЕС на Украину колеблется от почти единодушного «да» (например, в Португалии) до почти единодушного «нет» (например, в Болгарии). Немцы из тех, кто скорее против – три к двум. Хрупалла и его АдГ из тех, кто однозначно против – и апеллируют по этому вопросу к немецкому большинству, призывая поддержать себя на выборах.

Отказ Украины от вступления в ЕС – это требование не России, а немецких и прочих евроскептиков. Хрупалла осуществляет подмену, выдавая свои лозунги за российские.

Он действительно когда-то был маляром, но уже давно это популярный и не лишенный харизмы политик, который недавно уверенно переизбрался сопредседателем своей партии наравне с Алисой Вайдель. Им удалось не допустить видимого брожения в рядах АдГ, хотя внутренние распри и «борьба крыльев» там тоже есть. Можно сказать, что немецкие евроскептики продемонстрировали впечатляющее единство под внешними ударами: травлей в СМИ, давлением властей и силовыми акциями радикальных леваков (они называют себя «антифашистами»), буквально осаждающими все партийные мероприятия «Альтернативы для Германии».

Но это для немецких евроскептиков единственная хорошая новость в текущем политическом сезоне. Их рейтинг относительно высок (в районе 20%), но пока не достаточен, чтобы пробить стену отчуждения со стороны других партий, готовых объединяться против АдГ в какой угодно конфигурации.

Марин Ле Пен проиграла выборы во Франции, лишив тем самым немецких евроскептиков вдохновляющего примера.

Хуже того, АдГ за слишком лояльное отношение к приключениям вермахта в Европе подвергли остракизму другие евроскептики и не взяли в новую фракцию «Патриоты Европы» в Европарламенте, где задавать тон будут все те же Ле Пен и Орбан.

То, что некоторые члены АдГ не просто патриоты Германии, а слишком патриоты Германии – серьезная проблема, чтобы воспринимать эту партию как возможного союзника России в Европе. Попытка выдать свои электоральные интересы и интересы немецких налогоплательщиков, не желающих спонсировать евроинтеграцию Украины, за «компромисс» с Россией, взаимопониманию между ими и нами также не способствует.

Платить по счетам будет тот, кто останется в украинском проекте последним. Судя по всему, немцам этой участи уже не избежать. Сочувствуем, но помочь не можем.

Если совсем честно, то и не сочувствуем. Давно перестали.