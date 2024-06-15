Генсек НАТО признал главную цель конфликта на Украине

Tекст: Дмитрий Бавырин

На грядущем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне c 9 по 11 июля, Украине (то есть Владимиру Зеленскому, который будет присутствовать лично) официально объявят решающий критерий ее присоединения к Североатлантическому альянсу, основное условие и минимальную цену – «победить Россию в войне». Об этом заявил не какой-нибудь источник какого-нибудь СМИ, а генсек НАТО Йенс Столтенберг.

С одной стороны, это анонс очередного политического поражения Зеленского – эдакой констатации, что хитрость не удалась. Он рассчитывал (и прямо об этом заявлял), что присоединение Украины к альянсу произойдет раньше, то есть до победы, чтобы побеждать Россию уже совместно с НАТО. Как ни крути, это принципиально значимый элемент «победного плана».

Зеленскому, конечно, объясняли, что так не получится. Все объясняли – от российских политологов до глав государств НАТО, но он проявлял настойчивость, полагая, что рано или поздно у альянса просто не останется другого выхода. В конце концов это утомило главные лица альянса (в последнее время Зеленский препирался по этому вопросу не с каким-нибудь Шольцем, а непосредственно с американцами – ведущей силой НАТО), поэтому ему объявят окончательный вердикт: сперва победа над ядерной державой, только потом членство в западном клубе. А ведь не для этого капитан команды КВН «95-й квартал» строил из себя генералиссимуса.

С другой стороны, Столтенберг подтверждает то, о чем все заинтересованные знают, хотя на Западе признаваться в этом не принято: военный конфликт с Россией ведется за поглощение Украины альянсом.

Украина будет либо натовской, либо безлюдной, об Россию сточенной. Это главная цель Запада, без которой военного конфликта не было бы.

В картине мира, которую продают обывателям там, Россия давно вынашивала план по оккупацию Украины и восстановлению СССР, что, помимо прочего, означает нападение на страны восточных границ НАТО. Не случайно первой реакцией МИД Украины на выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия мира был парадоксальный призыв «не верить», мол, это всего лишь уловка, а на самом деле Россия хочет продолжения войны с дальнейшим нападением на Европу. Для нас это бред, для них – база.

На самом деле, как все прекрасно помнят (но не все признаются), Владимир Путин годами предлагал НАТО дать гарантии нерасширения альянса на Украину, чтобы снять главную проблему в наших отношениях: Россия воспринимала натовскую экспансию как покушение на свою безопасность, а иначе воспринимать и не могла. Демонстративный и окончательный отказ на рубеже 2021-2022 годов одной из главных причин начала СВО, поскольку окончательно убедил Москву насчет истинных целей НАТО.

В НАТО отбрехивались, что вопрос вступления Украины на повестке дня не стоит. Но сегодня не стоит, завтра – стоит, а Россия планирует существовать вечно, ей что завтра, что через десять лет – невелика разница. Недопущение Украины в НАТО экзистенциальный вопрос ее безопасности, о чем газета ВЗГЛЯД неоднократно писала ранее.

Вслед за СВО, практически тут же, начались и мирные переговоры: сперва в Белоруссии, потом в Турции. Но об их промежуточных результатах знают совсем немногие – в силу того, что о них на Западе вообще не вспоминали, а в России вспоминали редко. Все исключения можно по пальцам пересчитать, но исключения это показательные.

Тогда еще действующий, а теперь уже бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет, бессменный глава Белоруссии Александр Лукашенко, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Фиона Хилл, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – такая примерно была очередность. Бенет, Лукашенко и Шредер выступали посредниками на переговорах. Хилл – один из лучших в США «кремленологов» и специалистов по России, которую при этом не заподозришь в особых симпатиях к РФ. Орбан ссылался на данные собственных спецслужб.

То, что они говорили, подтверждало: вопрос внеблокового статуса Украины был для России главным и принципиальным, а по другим вопросам она была готова на компромиссы. Стороны оказались близки к согласию, проект мирного договора даже удалось парафировать, но Киев внезапно вышел из переговоров без объяснения причин.

Сильно позднее, уже после провала хваленого «контрнаступа», один их членов украинской делегации и особо приближенный к Зеленскому партайгеноссе Давид Арахамия, будучи приперт журналисткой к стенке, объяснил демарш 2022 года традиционным «Путину верить нельзя» и тем, что премьер Великобритании Борис Джонсон предложил «просто воевать». Вот и стали воевать.

Борис Джонсон, с тех пор с позором выбитый из политики, мало похож на человека, который решает главные вопросы войны и мира. В то же время в России принято считать, что заключать мирный договор Зеленскому прямо запретили американцы, хотя в его случае прямой запрет вряд ли был нужен.

Зеленский хотел, чтобы у договора были государства-гаранты со стороны ведущих стран Запада. Понятно, что в первую очередь он должен был ценить гарантии России, но такое желание в политике из серии распространенных, естественных и, так сказать, законных. Что-то подобное подразумевалось и самой Россией. Но США и другие флагманы НАТО предоставлять гарантии Киеву и визировать таким образом мирное соглашение отказались. Неудивительно, ведь оно противоречило той самой главной цели – поглощению Украины, чтобы частью НАТО стали даже базы Черноморского флота РФ в Крыму.

Вместо этого натовцы гарантировали Киеву всяческую поддержку в случае, если он выберет для себя путь войны с Россией и «поднесет им раненого русского медведя на тарелочке», как описал это премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которому авантюра Запада никогда не нравилась.

Запад не поддержал Украину тогда, когда речь шла о мирном плане, но готов был поддержать ее войну с ядерной державой. А Украина, которая стремилась в НАТО, чтобы получить защиту и ни с кем не воевать, должна воевать именно для того, чтобы стать членом НАТО.

Этот уроборос кровавого абсурда игнорировался западными СМИ, потому что демонстрировал вину НАТО не только за начало полномасштабного военного конфликта, но и за то, что он до сих пор идет, выкачивая из Украины жизненные ресурсы, а из западных бюджетов – материальные, что нравится далеко не всем в Европе и США. А в России почти не вспоминали о мирной инициативе не только потому, что она оказалась провальной: гарантии о сухопутном коридоре в Крым и невступлении в НАТО – это не предел мечтаний россиян о судьбе Украины после всего того, что ее власти сделали с русскоязычными на подведомственной территории.

Теперь недомолвки закончились. Запад изыскивает средства на продолжение войны, НАТО ставить перед Киевом целевые задачи, а руководство России, напомнив о прежней, гораздо более низкой цене за завершение конфликта, вновь предлагает Украине признать реальность и слезть с жертвенного алтаря, на котором ее удерживают Североатлантический альянс и нелегитимный президент Зеленский.

Он уже упустил несколько очень выгодных для страны сделок, начиная с приснопамятных Минских соглашений. К счастью для украинцев, теперь мнение этого человека Россией не учитывается в принципе. А значит, совершенно необязательно следовать его плану «войны до последнего украинца», - можно создать новые обстоятельства, при которых переговоры с Москвой будет вести более конструктивная сила, например, та же Верховная Рада, на которую указал Владимир Путин.

Как он же заявлял ранее, базой для нового мирного договора могут стать стамбульские наработки – те самые, где первый и главный пункт – нейтральный статус Украины.

Другое дело, что со времен Стамбула цена выхода из военного водоворота для Киева, как и предупреждал Путин, увеличилась – до отказа от четырех областей, не говоря уже о Крыме (с Крымом давно все ясно). Украинцам может показаться, что это непомерно дорого, но Зеленскому так казалось и тогда, когда было в сто раз дешевле. Его отстранение от реальной дипломатии – последняя возможность для Украины выйти из конфликта пусть теперь далеко не на льготных, но четких условиях.

В противном случае в новой серии этой драмы украинцы опять придут к тому, что, пожертвовав на алтарь НАТО еще больше жизней, инфраструктуры и своего будущего, тем самым они только увеличили цену до отказа пяти, шести, семи, etc областей, хотя изначально никому, кроме НАТО, это не было нужно.

Со времен фатальной для нее ошибки в Стамбуле выиграть Украина не может. Но может выйти из игры и начать жизнь заново – с другими границами и другим видением будущего. Чем раньше это будет сделано, тем дешевле обойдется для всех, не исключая даже НАТО.