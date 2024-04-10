Главу Пентагона вынудили признать истинную причину конфликта с Россией

Tекст: Дмитрий Бавырин

На Капитолийском холме города Вашингтона ультраправые трамписты мучили чернокожего.

Примерно так события, о которых пойдет речь, принято подавать в так называемой прогрессивной части американского информационного пространства. Но мы – не они, поэтому внесем ясность.

Чернокожий, о котором идет речь, – это глава Пентагона Ллойд Остин. Ультраправые трамписты – сенаторы США. А мучили они Остина на слушаниях в Сенате неприятными вопросами о конфликте с Россией вокруг Украины. Например, такими:

Может ли Украина победить Россию? Как будет выглядеть победа Украины? Означает ли победа, что Украина будет контролировать Крым? Вступит ли Украина в НАТО?

Наконец, самый неожиданный и сложный вопрос: если бы вы были Россией, вы бы хотели вступления Украины в НАТО?

«Я просто спрашиваю. Мы играем в игры с Россией сейчас, я просто хочу понять, почему мы это делаем», – уточнил сенатор от штата Алабама Томми Табервилл. Допрос с пристрастием для главы Пентагона учинил именно он, а также его коллега из Миссури Эрик Шмитт. Оба – республиканцы и новички в большой американской политике.

Остин отвечал так, что Украина способна победить (у членов администрации Джо Байдена другой позиции тут быть не может), но критерии этой победы в его исполнении – шаблон, который та же самая администрация использует уже третий год: Украина станет «демократической и независимой страной», которая «может защитить свою суверенную территорию и отразить агрессию». Определять, когда этот момент наступил, Остин столь же традиционно отписал в Киев – якобы решают там, и насчет контроля за Крымом в том числе. Что же касается НАТО, то Украина сама туда хочет, а Вашингтон реализации ее желания способствует, так что когда-нибудь наверняка вступит.

То есть Остин отболтался лозунгами, ничего не добавив по сути. Но в случае с самым сложным и интересным вопросом врать не стал. Все же он не рядовой назначенец Байдена, а боевой четырехзвездный генерал. Такие под дураков косить не любят.

Глава Пентагона признал: на месте России он бы вступления Украины в НАТО тоже не хотел, как и вступления Швеции с Финляндией. То, что северяне в альянс все-таки вступили, по мнению Остина, показывает, что политика России приводит к результатам, обратным желаемому. Но это очередной уход в сторону от магистральной темы: главное – это признание, что сопротивление расширению альянса для России естественная политика в области обеспечения собственной безопасности.

Для россиянина – это самоочевидная вещь. А в США очень важный акцент в дискуссии, которая ведется сейчас между властью и оппозицией, а также внутри оппозиции – Республиканской партии. Позиция властей в Вашингтоне в том, что Москва занимается восстановлением Российской империи, а после Украины намерена вторгнуться в одну из стран НАТО, что можно предотвратить через поддержку Киева. Скептики (с русской точки зрения – капитаны Очевидности) в рядах республиканцев подозревают, что нападать на НАТО Россия не планирует, а ее действия на Украине были спровоцированы расширением НАТО, от которого стоит отказаться, потому что и сам альянс, и ведущийся сейчас конфликт слишком дорого обходится американским налогоплательщикам.

Сенаторы Шмитт и Табервилл, понятно, из скептиков, и ответы генерала их не удовлетворили. «Как по мне, так это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. От этого и скептицизм. Я не стал голосовать за пакет помощи, потому что у нас нет достаточного контроля за расходованием средств. И победа не определена», – заявил Шмитт.

Про этих двоих хотелось бы сказать, что они – новое лицо Республиканской партии и люди, которые пришли на смену «неоконам» вроде Джорджа Буша-младшего и «ястребам» типа Джона Маккейна. Но пока они, прежде всего, аватары Дональда Трампа, так что все будет зависеть от его ноябрьского матча-реванша с Джо Байденом.

Шмитт и Табервилл – немолодые мужчины, но молодые политики – сенаторы трамповского призыва, его единомышленники и «штыки» внутри Конгресса и Республиканской партии, которых ему не хватало в первый президентский срок. До того Шмитт был прокурором, то есть изводить неприятными вопросами – это его профессия.

Профессия Табервилла в США еще более сакральна. Она – важная часть американского культурного кода и жизненной стратегии, поэтому на родине Табервилл настоящая «звезда» и Великий Гудвин. Но не как сенатор, а как футбольный тренер.

Речь, понятно, про американский футбол, который в мире никто больше не смотрит. В США это зрелище для сотен миллионов зрителей, это культ и давно уже не просто спорт, а окно возможностей и точка пересечения простых людей с элитой. Спортивные успехи дают путевку в колледж тем, у кого при прочих равных не было бы ни шанса, а современной Америке высшее образование вне кредитов недоступно даже вполне обеспеченным людям.

При этом Табервилл не просто бывший футболист и очень успешный тренер, но и одно из лиц своего цеха. Во многих футбольных тренерах из американских сериалов и фильмов есть что-то от Томми Табервилла как общеизвестного образца. Завязав с футболом, он переехал из умеренной Флориды в наглухо консервативную Алабаму, легко избрался от нее в Сенат при поддержке Трампа и почему-то увлекся там внешней политикой. С тех пор тренер представляет крыло изоляционистов: тех, кому проблемы Украины до лампочки, а если вдруг не до лампочки, они все равно не готовы ее содержать и втягиваться в военный конфликт с Россией.

Табервилл одним их первых стал заявлять, что не верит в саму возможность победы Украины над Россией. Сейчас таких на Капитолийском холме немало, но еще недавно его скепсис считался настоящей фрондой.

Внутри Республиканской партии такие, как Табервилл и Шмитт, попавший в Сенат только в прошлом году, ведут борьбу с «ястребами» бушевского призыва, и исход этой борьбы не ясен. Пока группе трампистов-изоляцистов удавалось прыгать выше головы, например, именно они не позволяют Палате представителей выделить Украине жизненно важный для нее транш в 60 млрд долларов и держат этот «круг обороны» уже полгода.

Однако представители традиционной элиты – все эти «ястребы» и «вашингтонское болото» – сдаваться не собираются. Проигрывая тактически, они до сих пор занимают ключевые посты на Капитолийском холме и пытаются вернуть партию к логике холодной войны.

Например, во все той же Палате представителей главы ключевых комитетов по разведке и международным делам – республиканцы Майк Тернер и Майкл Маккол, пришедшие в политику при Буше, – разгоняют тему, будто российская пропаганда «заразила» ряды Республиканской партии и проникла на Капитолийский холм. Имен они не называют, но явно имеют в виду таких трампистов, как Табервилл и Шмитт, которые мешают завалить Киев деньгами.

«Есть члены Конгресса, которые неправильно говорят, будто конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, хотя, конечно, это не так. Владимир Путин очень ясно дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что, по его мнению, это конфликт, связанный с гораздо более широкими притязаниями России на Восточную Европу, включая притязания на всю территорию Украины», – пожаловался консерватор Тернер в интервью либеральному телеканалу CNN. Там разделили его боль.

Обратим внимание: высокопоставленный конгрессмен не просто повторяет пропагандистский миф о планах Москвы осуществить военное вторжение на территорию восточноевропейских членов НАТО. Он врет, будто Москва подтвердила такие «планы», хотя на самом деле руководство РФ, включая Владимира Путина, неоднократно называло означенный пропагандистский миф чушью.

А если вдруг не врет, то опасно заблуждается. Только на первый взгляд кажется парадоксальным тот факт, что главы профильных комитетов американского парламента разбираются в России и внешней политике хуже, чем футбольный тренер Табервилл. «Старые люди», все эти Тернеры и Макколы, давно погрязли в «вашингтонском болоте» и являются заложниками той картины мира, которая довела США до военного конфликта с Россией на Украине и еще обещает довести до проигрыша в этом конфликте. «Новые люди» – тренер Табервилл и прокурор Шмитт (прокурор в США выборная должность), хотя и ровесники «старых», значительно ближе к народу.

В условиях нашего конфликта важно не забывать, что этот самый простой американский народ сильно отличается от вашингтонской элиты в своих воззрениях на внешний мир, на Россию и Украину в том числе. Одна из причин того, почему Трамп идет к реваншу, – растущая уверенность простых американцев в том, что власти вешают им лапшу на уши, рассказывая о грядущем нападении России на Европу, неизбежной победе Киева и благостности расширения НАТО.

Соединенные Штаты – такая страна, где средний футбольный тренер по своим профессиональным и человеческим качествам значительно лучше среднего политика. И всегда такой страной были.