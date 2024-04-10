«Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

Tекст: Дмитрий Бавырин

По дипломатической норме –это резко недружественный жест, когда высокий представитель одной страны встречается с лидером оппозиции другой, да еще и в преддверии там выборов. Это почти иностранное вмешательство в избирательную кампанию, за такое даже посла могут выслать, если обделенный вниманием глава государства обидчив. Ведь такие встречи показывают, что его списали со счетов.

Президент США Джо Байден очень похож на того, кого уже списали. Внутри страны у него по-прежнему мощная поддержка со стороны элит, толстосумы с Уолл-стрит жертвуют на его предвыборную кампанию миллионы, а наследник империи Джорджа Сороса Алекс Сорос грозится дать больше миллиарда. Но за пределами Америки, где проще абстрагироваться от интересов американской элиты, просто не верят, что глубокий старик, каждый раз рассказывающий публике новые варианты своей биографии, способен в ноябре переизбраться президентом и еще четыре года им пробыть. Поэтому президентом с высокой долей вероятности станет Дональд Трамп, а Байден досрочно становится «хромой уткой». Это и политически неприятно, и попросту обидно.

Когда в резиденцию Трампа во Флориде заехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, осмелевший от низких рейтингов Байдена, последний устроил перед сторонниками форменную истерику в том духе, что на кону стоит судьба американской и европейской демократии (в случае победы Трампа им якобы хана), а тут какой-то венгр путается под ногами.

Но на сей раз, когда в гости к Трампу заглянул глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, Байден наверняка сдержится и промолчит. Не в смысле – не обидится (еще как обидится; Орбан все-таки оппонент из стана консерваторов, а Лондон при любом там правительстве – главный союзник), но проглотит. Не Кэмерон и не Трамп виноваты в том, что пока еще действующий президент США иногда путает Иран с Украиной, а сестру с женой. В интересах уже не только американских, а мировых глобалистских элит, чтобы будущий президент США не загубил особо важные проекты, поэтому мосты к нему нужно строить заранее.

Что еще важнее, западная антироссийская коалиция, сформировавшаяся вокруг Украины, буквально вопиет о том, чтобы Киеву наконец-то выделили 60 млрд долларов из бюджета США на срочные нужды вроде закупки боеприпасов в условиях поплывшего фронта. Эту проблему должен был решить Байден – на то он и президент, но он опять все провалил. Трамп, если Кэмерону удастся его на такое уговорить, не провалит.

Сейчас уже бессмысленно отрицать, что горстка депутатов, стараниями которых Киеву не дают денег, ориентируется на Трампа. Более того, аттракцион неслыханной жадности на Капитолийском холме выгоден лично Трампу: чем больше у Байдена провалов перед выборами, тем ему лучше. Поэтому Кэмерон рассудил здраво: пусть с его стороны это акт непротокольный, но это ведь акт отчаяния. Главное, что он обратился именно к тому человеку, который способен решить проблему, а не к тому, кто проблему создал (то есть не к Байдену).

Известно, что британский гость и бывший-будущий президент обсудили сектор Газа, Украину, а также «судьбу НАТО». По всем этим вопросам Трамп демонстративно шагает не в ногу с Байденом, Западной Европой и «мировым правительством» (которое не существует, но работает).

Операцию ЦАХАЛ Трамп комментирует неохотно, но в целом претендует на звание самого произраильского президента за всю историю США (в том числе и по причинам семейного характера). От Украины, если верить «сливам» в американских СМИ, он хочет потребовать отказа от претензий на Крым и Донбасс ради прекращения военного конфликта с Россией. А НАТО недолюбливает в принципе, призывая членов альянса тратить по 2% от ВВП на оборону, а не «сидеть на шее у США».

Позиция глобалистской элиты, гонцом от которой выступает Кэмерон, тоже известна. От Израиля они хотят прекращения операции в Газе, поскольку она сильно осложняет отношения Запада с исламским миром. От России – капитуляции, ради которой готовы противостоять ей до последнего украинца. А от НАТО – расширения, и в первую очередь за счет Украины.

Смог ли Кэмерон убедить Трампа хоть в чем-нибудь и «сблизить позиции», мы достоверно знать не можем. Но верить в это все равно что верить в способность Байдена проработать президентом США еще четыре с половиной года.

С точки зрения противников глобалистов и их геополитической программы, гонец был подобран идеально. Такой Трампа точно не переубедит.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон теоретически мог бы, более того, пытался, но успеха не имел. При прочих равных, Трамп Джонсона почему-то любит – то ли как бунтаря типа себя, который доставил немало огорчений брюссельским либералам из-за Брекзита, то ли просто как бро по прическе, но человеческий контакт между ними есть.

Кэмерон был противником Брекзита, но оказался неспособен к деятельности, которая подразумевает продумывание ходов на один вперед: именно из-за него Брекзит вообще случился и стал для Британии настолько болезненным. Это человек, проваливший все главные миссии в своей карьере и вернувшийся в политику из чулана ненужных вещей только по причине того, что у кабмина и правящей партии Великобритании сейчас острый кадровый голод.

Меж тем Трамп обидчив. Более того, злопамятен. А если вдруг и забыл, что Кэмерон прежде (то есть до первой победы Трампа на выборах) отзывался о нем весьма неласково, то советники и помощники наверняка напомнили.

В общем, миссия Кэмерона была изначально обречена на провал. Но если бы на его месте был кто-то другой, вплоть до премьер-министра Риши Сунака – это вряд ли бы что-то изменило. Вся правящая Консервативная партия Великобритании сейчас – это одна большая «хромая утка», у которой нет вообще никаких шансов на победу на выборах в следующем году (у Байдена есть хоть какие-то).

Не просматривается вариантов, по которым Трамп прислушался бы не к своим обидам, своим избирателям и своим фанатам в Палате представителей, которые зажали 60 млрд долларов для ВСУ, а к группе людей, которые «называли его земляным червяком», требуют ставить на безнадежную лошадь (то есть на Украину) и олицетворяют буквально все из того, что он поносит на митингах и в интернете.

Есть только один нюанс, который мешает умилиться этой сценой, когда лощеный сноб из Лондона и наш заклятый враг приезжает расшаркиваться и унижаться перед человеком, которого явно считает дураком и недоразумением. Этот нюанс – знание, что для слишком влиятельных людей в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне вопрос возвращения во власть упрямого изоляциониста и сквалыги Трампа – это вопрос жизни и смерти, для решения которого они готовы на многое.

У них есть еще полгода. Они будут пытаться вновь и вновь. А приезд Кэмерона, возможно, последний раунд в стиле традиционной «дипломатии уговоров» перед началом «войны без правил».