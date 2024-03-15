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    15 марта 2024, 14:00 • Политика

    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    У Трампа осталось последнее уязвимое место
    @ REUTERS/Alyssa Pointer

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть - и ударить по нему способна Россия.

    Дональд Трамп всех победил. Всех, кроме действующего президента США Джо Байдена, разумеется, но все те, кто мешал Трампу выйти в финал и взять у Байдена реванш, полностью разгромлены.

    Во-первых, Трамп получил необходимое количество делегатов на съезд Республиканской партии. Теперь его выдвижение кандидатом в президенты - формальность, а ставленница «вашингтонского болота» Никки Хейли выступила слишком неубедительно и не может быть навязана Трампу как «ограничитель» от традиционных элит.

    Во-вторых, избрано новое руководство самой Республиканской партии - Национальный комитет. Он полностью защищен от «неоконов» и состоит из сторонников Трампа. В частности, вторую позицию заняла жена его второго сына Эрика - Лара Трамп.

    В-третьих, Трамп продолжает опережать Байдена по рейтингам, в том числе в абсолютном большинстве ключевых штатов. Экс-президент наверняка считает это своим достижением, но больше похоже на то, что причина - непопулярность действующего президента, дряхлеющего на глазах у всей нации.

    В-четвертых, из штаба главного противника уже побежали офицеры, начиная с ветерана Госдепартамента Виктории Нуланд и заканчивая министрами, которых утверждает Сенат: администрацию Байдена покинула министр жилищного строительства Марсия Фадж, ранее так же поступил министр труда Марти Уолш.

    Тут могут быть «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых» и так далее. Трамп буквально купается в хороших для себя новостях и становится все более смелым в своих обещаниях покарать нечестивцев, помиловать «заложников» (то есть его сторонников, осужденных за попытку захвата Капитолия) и завершить конфликт на Украине.   

    Переизбрание Байдена кажется невероятным. Буквально все сейчас свидетельствует против этого и работает на пользу Трампу, включая Палату представителей и всемогущий Верховный суд. Но у пока еще президента остался один козырь, он же - главная слабость Трампа. Смешно звучит, но это деньги - то, чего у нью-йоркского миллиардера должно быть много.

    Их много, но это не «живые» деньги, которые нужны для избирательной кампании, а бизнес-активы и недвижимость. В то же время, многочисленные суды против экс-президента, добавившие Трампу популярности, решают другую задачу демократов - разоряют их врага.

    Не так у Байдена. ОСознав, что альтернативы у демократов не найдется, спонсоры партии с Уолл-стрит смирились с необходимостью поддержать 81-летнего старика с плохой памятью и полезли в кошельки. Так же поступили жертвователи пожиже, например, городской средний класс и либеральная интеллигенция, которых медиа постепенно доводят до истерики, запугивая «катастрофой» в случае возвращения Трампа.

    В распоряжении Демократической партии на данный момент есть 130 млн долларов на предвыборную кампанию своего кандидата. У Республиканской на 100 млн меньше - 30. И эта сумма более чем в десять раз меньше той, которую Трампу предписали выписать только по одному из проигранных им процессов.

    Когда «надежда Америки» или даже «спаситель человечества» (фанаты Трампа, как и он сам, любят превосходные эпитеты) начинает вдруг продавать

    именные кроссовки в цыганском стиле - это от бедности.

    Ему срочно нужны деньги на кампанию при том, что значительная масса его ключевых избирателей - обедневшие жители «ржавого пояса», а со многими влиятельными толстосумами, обычно опекающими республиканцев, он давно рассорился.

    Да, Байден плох. Непопулярен, неэффективен, попросту слишком стар. Но Трампу придется конкурировать на выборах не с реальным Джо Байденом, а с его с медийным образом, который выстраивают технологи, и с «политической машиной» Демократической партии, которая будет бороться не столько за Байдена, сколько против Трампа - «расиста», «придурка» и «оранжевого чудовища.

    Отдельного упоминания в этой связи достоин Алекс Сорос. Когда он получил в наследство империю отца и стал сворачивать ее проекты в Восточной Европе, газета ВЗГЛЯД писала о том, что он, судя по всему, хочет сосредоточить ресурсы на главной задаче глобалистов - недопущении Трампа к власти. Так оно и вышло: Сорос готов потратить на переизбрание Байдена не миллионы и не сотни миллионов, а более миллиарда долларов.

    Задачу демократов несколько упрощает и то, что все эти деньжищи будут применены на ограниченных территориях - тех самых «спорных штатах», от которых зависит исход выборов. За Байдена и против Трампа бессмысленно агитировать в либеральной Калифорнии и безнадежно в консервативном Техасе, поэтому полем битвы станут Мичиган, Пенсильвания, Невада и еще 4-5 штатов. То есть обработать нужно не всю Америку, а довольно ограниченный круг неопределившихся избирателей.

    Сам президент Байден тоже рассчитывал на деньги как на способ решения своих проблем. Предлагаемый его администрацией бюджет на следующий год - аттракцион неслыханной щедрости с огромной «дырой», которую придется заполнять новыми заимствованиями и сильно поднимать и без того задранный потолок госдолга. Шансов на то, что такой бюджет пройдет республиканскую Палату представителей, нет, но в том-то и смысл, что демократы планируют строить кампанию на тезисе о своей готовности облагодетельствовать многие категории населения за государственный счет, чему мешают плохие республиканцы и лично Трамп.

    При такой разнице в доступе к ресурсам - финансовым и медийным - демократам есть смысл продолжать игру. Возвращение Трампа в Белый дом отнюдь не гарантированно, как бы плох ни был Байден, даже если не рассматривать радикальные сценарии недопущения «катастрофы» со стороны вашингтонских элит вроде физического устранения экс-президента.

    Противопоставить сценарию финансово-информационного подавления можно работой собственной политической машины с одновременным выстраиванием новых кампаний по сбору средств. Для таких вещей и существует Национальный комитет Республиканской партии. Полной лояльности, которую может обеспечит его невестка, Трампу для победы недостаточно. Главное, чтобы она при этом эффективно справлялась с довольно сложными задачами и предложила стратегию победы в спорных штатах при заведомом неравенстве возможностей.

    Какие-то идеи у Лары Трамп есть, например, она предлагает не бойкотировать почтовое голосование в пользу традиционного - на участках, как призывал ее тесть четыре года назад, а, наоборот, активно в нем участвовать по логике «не получается остановить - возглавь». Может, выгорит, может, нет, но технологически итог этих выборов все равно предрешит голосование на относительно небольшой территории. Поэтому возможно всё.

    Если и есть кто-то, кто смог бы гарантировать Трампу победу над Байденом, то это Вооруженные силы РФ. Если избирательная кампания продолжит проходить на фоне обрушения украинского фронта, а катастрофа накроет ВСУ незадолго до выборов, это будет означать провал для главного внешнеполитического проекта Байдена, на который были потрачены огромные деньги. Это будет такой позор, какой нельзя будет отмыть даже за все деньги Сороса.

    Если такое правда случится, Россия скажет Трампу - «не за что». Совсем не для него старались.

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