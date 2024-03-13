Как Трамп остановит бои на Украине

Владимир Можегов
На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа
Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.
Сергей Миркин
Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка
Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.
Дмитрий Дабб
Победа «Оппенгеймера» – это проблеск адекватности в США
У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.