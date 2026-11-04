Белоруссия открыла две новые погранзаставы на границе с Украиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Новые комплексы пограничных застав «Городная» и «Ласицк» открылись одновременно – 4 ноября», – цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

В церемонии открытия заставы «Городная» участвовал председатель Госпогранкомитета Константин Молостов. Застава охраняет более 27 км сухопутного участка границы в Столинском районе Брестской области.

Застава «Ласицк» была создана путем объединения поста «Трушево» и заставы «Ладорож» и охраняет более 30 км границы в Столинском и Пинском районах.

Новые комплексы оборудованы всем необходимым для службы и проживания, а охраняемые участки оснащены инженерными сооружениями и автоматизированными постами технического наблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе начальник Генштаба ВС Белоруссии Владимир Белый заявил о непростой обстановке на границе с Украиной.

Он сообщил о формировании нового десантного соединения в Гомельской области для прикрытия украинских рубежей.

В августе командующий силами специальных операций ВС Белоруссии Александр Ильюкевич сообщил о развертывании подразделения спецназа в 40 км от украинских рубежей.