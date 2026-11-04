По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Белоруссия открыла две новые погранзаставы на границе с Украиной
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об открытии двух обновленных пограничных застав «Городная» и «Ласицк» на границе с Украиной.
«Новые комплексы пограничных застав «Городная» и «Ласицк» открылись одновременно – 4 ноября», – цитирует сообщение комитета РИА «Новости».
В церемонии открытия заставы «Городная» участвовал председатель Госпогранкомитета Константин Молостов. Застава охраняет более 27 км сухопутного участка границы в Столинском районе Брестской области.
Застава «Ласицк» была создана путем объединения поста «Трушево» и заставы «Ладорож» и охраняет более 30 км границы в Столинском и Пинском районах.
Новые комплексы оборудованы всем необходимым для службы и проживания, а охраняемые участки оснащены инженерными сооружениями и автоматизированными постами технического наблюдения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе начальник Генштаба ВС Белоруссии Владимир Белый заявил о непростой обстановке на границе с Украиной.
Он сообщил о формировании нового десантного соединения в Гомельской области для прикрытия украинских рубежей.
В августе командующий силами специальных операций ВС Белоруссии Александр Ильюкевич сообщил о развертывании подразделения спецназа в 40 км от украинских рубежей.