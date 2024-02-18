Экс-президент США Трамп запустил собственный бренд золотых кроссовок

Tекст: Вера Басилая

Презентация прошла в Филадельфии на следующий день после того, как суд Нью-Йорка обязал его выплатить почти 355 млн долларов по делу о гражданском мошенничестве, пишет «Коммерсант».

В линейке представлены золотые кроссовки с буквой T и флагом США под названием The Never Surrender High-Tops («Никогда не сдавайся»), всего было запланирована к выпуску 1 тыс. пар кроссовок, цена одной пары –399 долларов. На данный момент все кроссовки по предзаказу уже раскуплены.

Отмечается, что каждая пара имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф Трампа, кроме того, на обуви присутствуют американский флаг и буквы «Т» на языке и по бокам обуви.

Ранее Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о махинациях с оценкой активов компании Trump Organization, и выразил уверенность, что апелляция увенчается успехом.