У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Трамп запустил собственный бренд золотых кроссовок
Экс-президент США Трамп запустил собственный бренд золотых кроссовок
Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers, в линейке были представлены три пары обуви стоимостью 199 и 399 долларов, сообщило агентство AP.
Презентация прошла в Филадельфии на следующий день после того, как суд Нью-Йорка обязал его выплатить почти 355 млн долларов по делу о гражданском мошенничестве, пишет «Коммерсант».
В линейке представлены золотые кроссовки с буквой T и флагом США под названием The Never Surrender High-Tops («Никогда не сдавайся»), всего было запланирована к выпуску 1 тыс. пар кроссовок, цена одной пары –399 долларов. На данный момент все кроссовки по предзаказу уже раскуплены.
Отмечается, что каждая пара имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф Трампа, кроме того, на обуви присутствуют американский флаг и буквы «Т» на языке и по бокам обуви.
Ранее Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о махинациях с оценкой активов компании Trump Organization, и выразил уверенность, что апелляция увенчается успехом.