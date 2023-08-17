Империя Сороса меняет направление для удара

Tекст: Дмитрий Бавырин

Фонд Сороса объявил о сворачивании своих проектов в Европе через два месяца после того, как 93-летний Джордж Сорос передал ключи от лавки и контроль за своими миллиардами старшему сыну – 37-летнему Александру. Это очередное доказательство, что новая метла метет по-новому: ранее у наследника заявили, что сократят персонал, обслуживающий семейную империю, на 40%.

Тем не менее пока нет оснований считать, что главная цель у империи изменилась. Она все та же – мировое господство. Только Сорос-младший планирует подойти к решению этой задачи с другой стороны Атлантики.

По сути соросовский фонд «Открытое общество», объявленный в России нежелательной организацией еще в 2015 году, – это кубышка международной секты. Папаша Сорос готовил по всей планете общество «нового типа» – без национальных государств, религиозных табу и с приоритетом прав меньшинств ради размывания большинства, которое цепляется за прошлое. Средства достижения этой цели – пропаганда и инкорпорирование своих адептов на все уровни власти в странах, где работает фонд.

За это соросовские структуры изгнали не только из России, но и, к примеру, из консервативных Польши и Венгрии. В венгерском случае это было особенно болезненно: Сорос-старший оттуда родом, в Будапеште располагалась штаб-квартира его империи (ныне перенесена в Берлин), а премьер-министр Виктор Орбан сам вообще-то «соросенок»: в молодости обучался на гранты фонда, но теперь ведет с ним бой на уничтожение.

Формально в этом раунде Орбан победил: структуры Сороса покидают не только Венгрию, а всю континентальную Европу, за исключением ее чумных углов – Западных Балкан, Молдавии и Украины. Там противостояние «традиционному обществу» и «российскому влиянию» пока продолжится, но непонятно, насколько долго и насколько ожесточенно (применительно к фонду – насколько дорого).

Приоритетом станут «другие направления», и можно долго гадать – какие. Может, это Юго-Восточная Азия, где усиливаются позиции еще одного врага Сороса – Китая. Может, Африка, конкуренция за которую нынче в моде. Но, скорее всего, это «другое направление» – Соединенные Штаты Америки. Борьба теперь развернется там.

Сорос-старший держался за Европу, поскольку сам – европеец. Родившись в Венгрии и чудом пережив холокост, он перебрался в Британию и свои первые миллионы сколотил на спекуляциях там. Уже в статусе миллиардера он осел в США, откуда пытался распускать щупальца по всему миру, но прежде всего – по Европе. Пускай она уже не центр планеты, как в годы его молодости, но именно там началась его личная история – история глобалиста и олигарха, который, будучи преследуемым меньшинством, размечтался о всемирной диктатуре меньшинств.

У Алекса Сороса стараниями папы совсем другая личная история: он родился в Нью-Йорке с его «плавильным котлом», в США учился и прожил всю жизнь. Наследник скрытой империи – стопроцентный американец, заставший момент, когда Европа начала превращаться в провинцию.

Дело не только в том, что развитие стран так называемого Глобального Юга сокращает размер европейской доли в мировой экономике, но и в том, что в сравнении с США Европа дряхлеет. Еще пару десятилетий назад совокупный ВВС стран Евросоюза был сопоставим с ВВП Соединенных Штатов. Теперь он вдвое меньше, и баланс продолжит ухудшаться. Экономическая война с Россией изматывает Европу, США же продолжают богатеть – и за счет войны, и за счет Европы.

При этом внешняя политика ЕС также определяется в США. Какой смысл договариваться с баранами, если есть возможность влиять на пастуха?

Примерно так может мыслить американский инвестор Алекс Сорос, лишенный отцовской привязанности к Европе и ассоциированный с (пока еще) самой влиятельной страной мира. Ведь так должен мыслить рачительный бизнесмен новой эры. Пока Сорос-старший пачками скупал депутатов Европарламента, которые ничего не решают, никем по-настоящему не уважаемы и производят только шум, в США подняли голову «трамписты», создав для дела «Открытого мира» реальную угрозу. Поэтому – черт бы с ней, с Европой.

Представляется, что папины миллиарды будут теперь тратиться на избирательные кампании наиболее «прогрессивных» (строго в кавычках) и радикальных демократов, благо американские партии не рабы своих уставов, как привыкли в Европе, а конгломерат довольно разных по взглядам лиц. В период праймериз есть, из кого выбрать: левые и правые, умеренные и оторвы, атеисты и верующие, фанатики и рационалисты. Главное, чтоб инвестора не подвело чутье.

Прежде Сорос-младший интересовался такими направлениями, как спасение лесов и защита прав домашних работников (мексиканцев, филиппинцев и проч. – прислуги в американских домах побогаче). То есть делами на фоне амбиций и махинаций отца безобидными и, прямо говоря, полезными.

Теперь, когда его финансовые возможности многократно возросли, могли возрасти и аппетиты, благо США – рай для лоббистов с большими деньгами. Там избирают не только сенаторов, губернаторов, мэров, но и прокуроров. Это бесценная возможность с точки зрения борьбы с классовыми врагами и идеологическими оппонентами. Дональд Трамп, на которого завели четвертое уголовное дело, тому свидетель. И если в биографии прокуроров, которые эти дела придумали, обнаружится связь с Соросами, это вряд ли кого-то удивит.

Легко ему не будет. Ключевой фигурой сопротивления станет Илон Маск: амбиции у него сопоставимые, но миллиардов значительно больше, а идеалы совсем другие. За месяц до ухода Сороса-старшего на пенсию самый богатый человек мира назвал его «суперзлодеем» именно за попытку сломать существующий мир вопреки его, мира, воле.

Это был прозрачный намек на то, что теперь ресурсы, медиа и лоббисты Маска будут направлены против соросовской империи. Так оно, по сути, и вышло.

Теперь энергичный наследник списывает провинциальные проекты, собирает ресурсы в кулак – и, надо думать, нанесет удар. Однако придумывать биографии самостоятельным, богатым и влиятельным людям - пошлая затея. Все-таки они – реальные хозяева своей судьбы, как, к сожалению, и судеб миллионов простых людей по всему миру.

Всегда можно надеяться на то, что сын фанатика, сектанта и суперзлодея вдруг окажется хорошим и вменяемым человеком хотя бы в пику отцу. Пока защите лесов от вырубки и людей от эксплуатации трудно противопоставить что-то, кроме демонизма самой фамилии Сорос.

А если все-таки не окажется – тем лучше. Чем больше радикалов в американской власти, тем глубже будет раскол общества – и тем слабее станет Америка, превратившаяся в жертву эксперимента сектантской семейки.

Сорос чужд России, как чужда была партия большевиков бюргерам Германской империи. Но они горячо сопереживали делу Ленина по слому «старого мира» на территории врага. Примерно по тем же причинам современный русский человек может сопереживать делу Сороса-младшего в Соединенных Штатах.