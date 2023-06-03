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3 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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«Наливкин за народ». Как сатирики из Уссурийска работают на СВО

«Виталий Наливкин» теперь полностью переключился на производство защитных изделий для бойцов СВО Monolith-armor/Youtube
Создатели вымышленного сатирического персонажа Виталия Наливкина годами высмеивали то, что им не нравилось в российской действительности и в родном городе. Находились в конфронтации с властями – в погонах и без. Теперь они придумали и открыли производство изделий, необходимых для бойцов СВО, – при поддержке тех самых властей. О том, как спецоперация выявляет в людях главное во имя общего дела — репортаж газеты ВЗГЛЯД из Уссурийска, Приморский край. Подробности...
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Зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ

ВСУ ждут команды к началу наступления SERHII NUZHNENKO/Reuters
Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. Он признал, что в ходе этой операции ВСУ потеряют большое количество солдат. В экспертной среде уверены: после неоднократных обещаний Киева начать наступление оно, видимо, все-таки произойдет летом, потому что именно этого хотят США. Но ВСУ, которые в ходе атаки будут использовать методы и тактику НАТО, станут легкой мишенью для российской армии. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...

Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

    Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР
    		  
    3 июня 2023, 20:10
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию.

    Находясь с визитом в Хельсинки – самой новой столице НАТО – госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос, который давно интересует многих: какова выгода Америки от конфликта на Украине? Ответ был силен неожиданностью.

    По мнению Блинкена, конфликт усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, которые могут исходить от Китая. Понимать это надо так: на случай, если Пекин решит применить силу к Тайваню, Вашингтон уже «потренировался» на России.

    В этом заявлении – причудливый сплав хитрости, глупости и вранья. Хитрого в нем то, что истинных выигрышей США госсекретарь не озвучил. Большинство из них вполне очевидны, но крайне скандальны по сути своей.

    Во-первых, энергетические корпорации Америки получили значительный кусок европейского рынка, который прежде занимала Россия. С учетом энергокризиса, спровоцированного санкционной войной, это обеспечило их сверхприбылью в прошлом году и гарантированными прибылями на годы вперед.

    Тут стоит заметить, что в Вашингтоне энергогиганты – самые эффективные лоббисты своих интересов, кроме разве что финансистов с Уолл-стрит. И лишь немного отстают от них по эффективности лоббисты предприятий «оборонки», также облагодетельствованной за счет правительственных заказов ВСУ.

    Во-вторых, США, неожиданно превратившиеся в некий островок энергетической стабильности, активно переманивают к себе европейское производство. Создание новых рабочих мест промышленного типа – это то, в чем нуждалась и нуждается Америка, иначе бы Дональд Трамп нипочем не выиграл бы президентские выборы в 2016-м.

    Европейских союзников США, для которых американские прибыли означают собственные убытки, эта ситуация бесит настолько, что они больше не могут этого скрывать. Так, на «несправедливость» сложившейся ситуации неоднократно жаловался президент Франции Эммануэль Макрон, Американцы отвечали ему невнятно, а могли бы ответить просто в духе «чем же ты раньше думал?»

    Увеличение зависимости ЕС от Вашингтона – еще один бонус от конфликта. Речь идет и об энергетической, и об экономической, и о политической зависимостях. Благодаря боевым действиям на востоке Европы, США держат ряды своих союзников в тонусе, отсекая прежнюю практику некоторых стран иметь с Россией нормальные рабочие отношения, несмотря на политические разногласия.  

    Такая стратегия обернулась полным фиаско на мировом уровне – даже стабильные американские союзники из числа стран глобального юга вроде Пакистана или Колумбии не дали втянуть себя в конфликт с Россией. Но в Европе все получилось, даже НАТО удалось оперативно расширить на Север.

    Ослабление России как державы, которая посмела бросить вызов глобальному доминированию США, это уже «в-четвертых». Правда, Америка от конфликта тоже терпит некоторые издержки, например, все больше стран начинают с опаской относиться к доллару, зависимость от которого Вашингтон теперь открыто использует как кнут.

    Ситуация с глобальным югом вскрывает ложь Блинкена. Это не США учатся на России противостоять Китаю, а Китай изучает методы США, которые те применили к России. Изучает внимательно, чтобы прикрыть свои уязвимые места. И делает выводы, которые никак не в пользу Вашингтона.

    Вопреки обещаниям президента Джо Байдена годичной давности, у Вашингтона не получилось ни «обрушить» российскую экономику, ни изолировать ее от мировой – только от европейской и только частично. С Китаем не получится тем более, – это, как и опыт наблюдателя в текущем противостоянии, должно укрепить уверенность Пекина в собственных силах. Если американцы помешают ему объединить Китай через политику и дипломатию, председатель Си Цзиньпин действительно может сделать ставку на силу.

    Провоцировать его на это – глупо, но именно провоцированием американцы и занимаются. Когда Блинкен предложил свое неожиданное видение выгод от украинского конфликта, он вообще непонятно, чем думал. В КНР неизбежно воспримут сказанное им как бахвальство, но и как угрозу тоже, что только укрепит спайку Пекин-Москва, тогда как очевидная задача американской дипломатии – всячески мешать нашему союзу, ведь он обращен в том числе против американского доминирования. Китай это всячески отрицает и раз от разу подчеркивает, что стратегическое сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран¸ но американцев это ничуть не убеждает.

    Глупость – это проблема конкретного Блинкена, а не американского истеблишмента в целом, где на российско-китайский альянс смотрят с опаской.

    Нынешний шеф Госдепа предельно предвзят к КНР, и уже неоднократно осложнял отношения Вашингтона с Пекином буквально на ровном месте.

    Приход Байдена в Белый дом мог стать для них «перезагрузкой» после синофобского периода Трампа, благо этого хотел бизнес в обеих странах, а у Байдена прежде отлично получалось выстраивать контакты с китайцами и лично с товарищем Си. Но после первого же американо-китайского саммита с участием Блинкена все надежды обрушились. Непримиримый, идеологизированный, дидактический подход госсекретаря, решившего прочесть гостям (дело было на Аляске) лекцию о правах человека, спровоцировал их на крайне резкую для восточной дипломатии отповедь.

    С тех пор Блинкен ухудшил на китайском треке все, что можно было ухудшить, причем зачастую ненамеренно. Он реально не понимает, как следует вести себя с китайской стороной, а Байден американскую дипломатию подстраховать уже не может – не в том возрасте.

    Считается, что Блинкена на посту удерживает только то, что Байден к нему как к подчиненному привык – они работают вместе десятилетиями. Но ближе к президентским выборам, если прижмет, шеф Госдепа все-таки может быть смещен, чтоб стать козлом отпущения, на которого спишут все внешнеполитические провалы нынешней администрации Белого дома.

    Многие из них и впрямь на совести лично Блинкена, так что выгонят его (если выгонят) за дело. Однако, несмотря на всю русофобию госсекретаря, это был бы не идеальный для России исход. Своими глупостями и неловкой ложью он явным образом вредит американскому делу – и пусть бы вредил дальше. Нам в кайф.

     
     
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