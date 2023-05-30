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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Китайцы определили виновного в конфликте на Украине

В Китае высказались о том, кто виноват в конфликте на Украине Николай Разуваев/РИА Новости
Большинство граждан КНР считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного университетом Цинхуа. В то же время почти половина ожидает улучшений в диалоге США. Чем обосновано подобное противоречие и почему обыватели Поднебесной поддерживают официальную позицию Москвы по Украине? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Китайцы определили виновного в конфликте на Украине

    В Китае высказались о том, кто виноват в конфликте на Украине
    		  
    30 мая 2023, 11:32
    Фото: Николай Разуваев/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Большинство граждан КНР считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного университетом Цинхуа. В то же время почти половина ожидает улучшений в диалоге США. Чем обосновано подобное противоречие и почему обыватели Поднебесной поддерживают официальную позицию Москвы по Украине?

    Центр международной безопасности и стратегии университета Цинхуа опубликовал данные исследования «Китайский взгляд на международную безопасность». Политологи ведущего учебного заведения Поднебесной (среди выпускников вуза – Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин) опросили сограждан, выявив основные тренды в восприятии обществом текущей международной обстановки.

    80,1% респондентов обозначили США и западные страны как основных виновников текущего конфликта на Украине. Еще 11,7% участников заявили, что ответственность за начало вооруженного столкновения лежит на плечах офиса Зеленского. Важно отметить, что подобное мнение населения в целом согласуется с официальным курсом Пекина.

    Еще весной 2022 года постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в развязывании конфликта. Дипломат подчеркнул, что, по его мнению, основной причиной начала СВО стало расширение НАТО на Восток. Он отмечает, что подобная политика не только не сделала Европу безопаснее, но и «посеяла семена конфликта».

    Позже замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что западные страны намерены использовать Украину для ослабления России. Представитель Поднебесной отметил, что Вашингтон и Брюссель относятся к населению страны как к пушечному мясу, чье уничтожение способствует удовлетворению геополитических амбиций НАТО.

    Несмотря на то что официальный Пекин и так поддерживает Россию в дипломатической сфере, узнать о том, что народ государства, декларируемого как «стратегический партнер» РФ, также занимает сторону Москвы, крайне приятно, считают эксперты. То есть занятая Поднебесной позиция имеет глубокие общественные корни и в долгосрочной перспективе останется неизменной.

    С другой стороны, 46% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет отношения США и КНР ждут улучшения. Подобные данные, на первый взгляд, не совсем укладываются в устоявшееся мнение о том, что именно Вашингтон является основным инициатором международной нестабильности.

    Кроме того, 78% опрошенных считают необходимым активизацию Пекина на внешнеполитическом контуре, а 90% опрошенных согласились с утверждением о том, что «КНР необходимо использовать войска за границей, если личная безопасность граждан страны находится под угрозой».

    «В целом китайский обыватель воспринимает НАТО как обобщенный западный блок, угрожающий глобальной безопасности. По мнению рядового жителя КНР, альянс подчиняется США и реализует американские интересы. На бытовом уровне люди мыслят именно так», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «У народа КНР имеется и жуткая обида на Вашингтон. Ежедневно китайцы читают местные СМИ, где ситуация подается в ключе колоссального давления Штатов на Пекин и Москву. Подобные утверждения наслаиваются на традиционные симпатии к России, что в сумме и дает ошеломительную поддержку нашей страны», – подчеркивает эксперт.

    «В этом плане официальная позиция Китая не противоречит мнению населения. В принципе, можно говорить об имеющемся консенсусе властей и граждан, который заключается в восприятии России как верного союзника и партнера», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, желание общества улучшить отношения с США не стоит рассматривать как своеобразный демарш. Китайцы по своей натуре люди не конфликтные, но предприимчивые. В вопросах взаимодействия со Штатами и ЕС они руководствуются экономическими соображениями. Иными словами, с ними просто выгодно вести бизнес», – акцентирует Маслов.

    «То есть обыватель КНР в данном вопросе как бы отбрасывает политику в сторону. Для него торговля не пересекается с какими-либо межгосударственными конфликтами. Это здоровая и нормальная гражданская позиция. Тем не менее местному населению небезразличны позиции Китая на международной арене», – считает эксперт.

    «Пекин всегда старался быть выше склок ведущих держав. Несмотря на это, общество убедилось, что подобная установка приводит к ущемлению прав самой КНР. Граждане начинают осознавать экономическую мощь своего государства, в связи с чем у них возникает закономерный вопрос – почему нас регулярно пытаются «подвинуть» с лидерских позиций», – отмечает Маслов.

    «Население в Китае настроено крайне патриотично. Официальная позиция Пекина по украинскому кризису состоит в том, что вооруженный конфликт стал возможен только благодаря бесконтрольному расширению НАТО на Восток. В связи с этим большая часть общества воспринимает данное объяснение природы текущего столкновения как основное», – сказал научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

    «Собственно, этим и обосновывается тот факт, что 80% опрошенных обвиняют в произошедшем именно западные державы. Таким образом, общество КНР не высказывает ничего противоречащего собственному правительству.

    И Пекин занял конкретную позицию в отношении Украины, совпадающую с мнением большинства.

    Тем не менее Китай всегда выступал за улучшение отношений с США. Следовательно, население и здесь поддерживает сложившийся курс правительства Поднебесной. Другое дело, что 78% респондентов настаивают на более активной внешней политике Пекина. Конечно, здесь усматривается некоторое противоречие», – подчеркивает собеседник.

    «Усиление позиций КНР вполне может привести к новому витку эскалации в диалоге с Вашингтоном. Тем не менее здесь необходимо обратить внимание на чувственную сторону вопроса. Народ Китая ощущает, что его страна оказывает положительное влияние на международную безопасность. Это искреннее убеждение общества», – акцентирует собеседник.

    «По мнению обывателей, увеличение роли Поднебесной в мире не может мешать другим государствам. Это совпадает с официальной позицией Пекина, но, конечно, люди не обязаны полностью погружаться во все аспекты глобальной политики. Здесь мы имеем дело с позитивным восприятием собственного государства, чем и обосновывается столь выдающийся количественный показатель», – резюмирует Лукин.
     
     
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