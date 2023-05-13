Почему Китаю нужна победа России в СВО

Эксперты оценили попытку Борреля соблазнить Китай поражением России в СВО

Европейская дипломатия не оставляет попыток найти свое место в противостоянии между странами Запада и Востока. Так, Жозеп Боррель предупредил коллег по ЕС, что Китай получит геополитическую выгоду в случае гипотетического поражения России в ходе СВО. На чем основаны такие предположения, и почему Пекин заинтересован в том, чтобы Москва достигла всех целей спецоперации на Украине?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду. Боррель также пишет, что Пекин стремится построить новый мировой порядок.

Тем не менее, добавляет Боррель, Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.

Боррель порассуждал и о «перенастройке» отношений ЕС с Китаем. Приводя доводы в пользу «трезвого» подхода к Пекину, Боррель пишет, что ЕС должен взаимодействовать с Китаем и США, чтобы снизить напряженность из-за тайваньского вопроса. Таким образом, как считают эксперты, главный дипломат ЕС пытается соблазнить Пекин некими «выгодами» от поражения России.

В частности, немецкий политолог Александр Рар назвал письмо Борреля попыткой надавить на Китай, «чтобы тот перестал поддерживать Москву». «Это должно поспособствовать планам ЕС изолировать Россию. В Европе очень хотят методом кнута в виде угроз санкциями и пряника в виде экономического партнерства перетянуть Пекин на сторону Брюсселя», – уверен Рар.

По словам политолога, западные страны с большим опасением смотрят на возможность военного союза России и Китая. «Правда, есть и такие аналитики, которые считают, что Пекину выгодно ослабление Москвы, якобы Поднебесной хочется стать «старшим братом» в этих двусторонних отношениях», – отметил Рар.

По его прогнозу, Китай продолжит оставаться для России мостом в глобальную экономику, «а в Москве, в свою очередь, понимают, что ставка только на Китай для прорыва западной блокады недостаточна». «Необходимо сосредоточиться на укреплении взаимодействия со всеми партнерами по БРИКС, как важной альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», – уверен Рар.

«Китай сделал многое для того, чтобы в ходе СВО Россия чувствовала себя уверенно с точки зрения экономики. Об этом свидетельствует быстрый рост нашего товарооборота. Поражение России для Китая неприемлемо, поскольку это будет означать радикальное усиление позиции США и лишит КНР крайне важного партнера и союзника», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

Своим письмом Боррель демонстрирует полное непонимание российско-китайских отношений и пребывание в параллельной реальности,

добавляет собеседник. «Из письма Борреля заслуживает внимание то, что проблема Китая для ЕС и США серьезнее, чем проблема России. В конечном счет, реализация целей Китая лишит США и Европу того места, которое они занимают в мировой экономике. Россия же ни на что подобное никогда не претендовала. Поэтому для Китая реализация своих целей является императивом, если он хочет двигаться дальше вперед», – пояснил Кашин.

«Боррель пытается внести свои два цента в борьбу против России и таким образом вбросить в дискурс идею о том, что Китай, который поддерживает Россию на политическом и дипломатическом фронте, мог бы занять более осторожную позицию», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Для Китая невыгодно затягивание конфликта на Украине или ослабление России, уверен эксперт. «Более того, основные стратегические направления во внешней политике Китая – это Тайвань и Южно-Китайское море. А чтобы решать эти проблемы, Китаю нужен надежный тыл. Буквально на следующей неделе КНР проводит саммит с пятью государствами Центральной Азии, ранее Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию – все это делается по геополитическим соображениям», – пояснил Ткаченко.

По его словам, «голубая мечта» евроатлантической дипломатии заключается в том, что ослабленная Россия станет еще одним фронтом по сдерживанию Китая. Схожего мнения придерживается Алесей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ. Он подчеркивает, что Китай получает сейчас от России все необходимое с точки зрения ресурсов и рынка. Поэтому гипотетическое ослабление РФ в результате крайне невыгодно КНР.

«В случае ослабления России Китай остается один на один со странам западного альянса. Россия – единственная страна, которая поддерживает большинство инициатив Китая и при этом никогда не вмешивалась в его внутренние дела, в том числе по тайваньскому и другим спорным территориальным вопросам. Китай это очень ценит и если что-то случится с Россией, Пекин останется без серьезных союзников», – предупреждает собеседник.

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При этом России не стоит опасаться переговоров Китая с другими игроками по украинскому кризису. Даже если Пекин получит от Вашингтона и Брюсселя предложение заключить «сепаратный мир» и «надавить» на Москву для его заключения – власти КНР такое предложение отвергнут по двум причинам.

Во-первых, потому что тем сам страны Запада и их тихоокеанские союзники высвободят силы для давления на Китай по тайваньскому вопросу. А во-вторых, потому что Китай в условиях неизбежной конфронтации с Западом потеряет надежный тыл в виде России. Именно поэтому достижение Москвой целей СВО отвечает долгосрочным интересам КНР.

«Но если китайская мирная инициатива, к которой с уважением отнеслись в Москве, окажется хоть немного удачной, то Пекин наберет дополнительный политический вес. А вот на Западе в этом не заинтересованы. Они хотят снизить уровень взаимоотношений между Россией и Китаем, свести мирные инициативы Пекина на нет и тем самым привести КНР к политическим и экономическим потерям. В этом и заключается одна из целей письма Борреля», – заключил Маслов.