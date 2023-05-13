Взгляд
13 мая, суббота  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
Разделы

Почему российская экономика оказалась так устойчива

Запад провалил удар по российской экономике Ohde/Global Look Press
Российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам. Это вызывает удивление и зависть у развитых западных экономик, вынужденных бороться и с инфляцией, и с долгами. Как же российской экономике удается такой поражающий маневр и какие проблемы придется решить в этом году? Подробности...
Перейти в раздел…

Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Украина маскирует свое контрнаступление

Медийная кампания вокруг контрнаступления ВСУ перешла в новую фазу REUTERS/Clodagh Kilcoyne
«Украина начала ползучее контрнаступление». Так военные эксперты описывают ситуацию на разных участках фронта, которая складывается в последние несколько дней. В чем заключаются особенности такого наступления, каковы его основные тактические характеристики и на какой эффект рассчитывает противник при реализации своего военного замысла?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Китаю нужна победа России в СВО

Си Цзиньпин заинтересован в определенном исходе СВО REUTERS/Jason Lee
Европейская дипломатия не оставляет попыток найти свое место в противостоянии между странами Запада и Востока. Так, Жозеп Боррель предупредил коллег по ЕС, что Китай получит геополитическую выгоду в случае гипотетического поражения России в ходе СВО. На чем основаны такие предположения, и почему Пекин заинтересован в том, чтобы Москва достигла всех целей спецоперации на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...

Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. Подробности...
Перейти в раздел…

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Перейти в раздел…

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Взрыв прогремел на окраине Луганска
    Взрывы прогремели на Украине Guardian раскрыла планы Зеленского по контрнаступлению Залужный назвал Герасимова сильным врагом Житель Швеции счел знакомую «российским агентом» и зарезал ее мать
    Польского генерала обвинили в халатности после инцидента с ракетой под Быдгощем Блинкен и Кулеба обсудили подготовку Украины к контрнаступлению Санду заявила о нарушениях на выборах в Гагаузии Россиянам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев
    Байден заявил о готовности США уничтожить запасы химоружия Украинский пленный пожаловался на жесткую мобилизацию Опубликовано видео уничтожения украинской РЛС Машина скорой помощи с людьми сгорела в Киеве

    бронетехника НАТО


    В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ

    Песенный конкурс


    Зеленский выразил недовольство проведением «Евровидения» в Британии

    «Откажись!»


    Актриса Яковлева призвала Хаматову отказаться от звания народной артистки

    Видео

    «ползучее контрнаступление»


    Как Украина маскирует свое контрнаступление

    дефолт Америки


    Финансовые потрясения в США заставят мир отказаться от доллара

    элитный авиаотряд


    Россия обрушит на ВСУ небесный «Шторм»

    НАТО в Японии


    Расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России

    карикатура


    Украинские ЦИПСО провоцируют панику в российских соцсетях

    выгодное положение


    Тимофей Бордачев: Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

    культура отмены


    Сергей Худиев: Мы не «отменяем» американцев

    мирная жизнь


    Игорь Караулов: Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Почему Китаю нужна победа России в СВО

    Эксперты оценили попытку Борреля соблазнить Китай поражением России в СВО
    Си Цзиньпин заинтересован в определенном исходе СВО
    		  
    13 мая 2023, 09:30
    Фото: REUTERS/Jason Lee
    Текст: Андрей Резчиков

    Европейская дипломатия не оставляет попыток найти свое место в противостоянии между странами Запада и Востока. Так, Жозеп Боррель предупредил коллег по ЕС, что Китай получит геополитическую выгоду в случае гипотетического поражения России в ходе СВО. На чем основаны такие предположения, и почему Пекин заинтересован в том, чтобы Москва достигла всех целей спецоперации на Украине?

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду. Боррель также пишет, что Пекин стремится построить новый мировой порядок.

    Тем не менее, добавляет Боррель, Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.

    Боррель порассуждал и о «перенастройке» отношений ЕС с Китаем. Приводя доводы в пользу «трезвого» подхода к Пекину, Боррель пишет, что ЕС должен взаимодействовать с Китаем и США, чтобы снизить напряженность из-за тайваньского вопроса. Таким образом, как считают эксперты, главный дипломат ЕС пытается соблазнить Пекин некими «выгодами» от поражения России.

    В частности, немецкий политолог Александр Рар назвал письмо Борреля попыткой надавить на Китай, «чтобы тот перестал поддерживать Москву». «Это должно поспособствовать планам ЕС изолировать Россию. В Европе очень хотят методом кнута в виде угроз санкциями и пряника в виде экономического партнерства перетянуть Пекин на сторону Брюсселя», – уверен Рар.

    По словам политолога, западные страны с большим опасением смотрят на возможность военного союза России и Китая. «Правда, есть и такие аналитики, которые считают, что Пекину выгодно ослабление Москвы, якобы Поднебесной хочется стать «старшим братом» в этих двусторонних отношениях», – отметил Рар.

    По его прогнозу, Китай продолжит оставаться для России мостом в глобальную экономику, «а в Москве, в свою очередь, понимают, что ставка только на Китай для прорыва западной блокады недостаточна». «Необходимо сосредоточиться на укреплении взаимодействия со всеми партнерами по БРИКС, как важной альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», – уверен Рар.

    «Китай сделал многое для того, чтобы в ходе СВО Россия чувствовала себя уверенно с точки зрения экономики. Об этом свидетельствует быстрый рост нашего товарооборота. Поражение России для Китая неприемлемо, поскольку это будет означать радикальное усиление позиции США и лишит КНР крайне важного партнера и союзника», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Своим письмом Боррель демонстрирует полное непонимание российско-китайских отношений и пребывание в параллельной реальности,

    добавляет собеседник. «Из письма Борреля заслуживает внимание то, что проблема Китая для ЕС и США серьезнее, чем проблема России. В конечном счет, реализация целей Китая лишит США и Европу того места, которое они занимают в мировой экономике. Россия же ни на что подобное никогда не претендовала. Поэтому для Китая реализация своих целей является императивом, если он хочет двигаться дальше вперед», – пояснил Кашин.

    «Боррель пытается внести свои два цента в борьбу против России и таким образом вбросить в дискурс идею о том, что Китай, который поддерживает Россию на политическом и дипломатическом фронте, мог бы занять более осторожную позицию», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Для Китая невыгодно затягивание конфликта на Украине или ослабление России, уверен эксперт. «Более того, основные стратегические направления во внешней политике Китая – это Тайвань и Южно-Китайское море. А чтобы решать эти проблемы, Китаю нужен надежный тыл. Буквально на следующей неделе КНР проводит саммит с пятью государствами Центральной Азии, ранее Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию – все это делается по геополитическим соображениям», – пояснил Ткаченко.

    По его словам, «голубая мечта» евроатлантической дипломатии заключается в том, что ослабленная Россия станет еще одним фронтом по сдерживанию Китая. Схожего мнения придерживается Алесей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ. Он подчеркивает, что Китай получает сейчас от России все необходимое с точки зрения ресурсов и рынка. Поэтому гипотетическое ослабление РФ в результате крайне невыгодно КНР.

    «В случае ослабления России Китай остается один на один со странам западного альянса. Россия – единственная страна, которая поддерживает большинство инициатив Китая и при этом никогда не вмешивалась в его внутренние дела, в том числе по тайваньскому и другим спорным территориальным вопросам. Китай это очень ценит и если что-то случится с Россией, Пекин останется без серьезных союзников», – предупреждает собеседник.

    При этом России не стоит опасаться переговоров Китая с другими игроками по украинскому кризису. Даже если Пекин получит от Вашингтона и Брюсселя предложение заключить «сепаратный мир» и «надавить» на Москву для его заключения – власти КНР такое предложение отвергнут по двум причинам.

    Во-первых, потому что тем сам страны Запада и их тихоокеанские союзники высвободят силы для давления на Китай по тайваньскому вопросу. А во-вторых, потому что Китай в условиях неизбежной конфронтации с Западом потеряет надежный тыл в виде России. Именно поэтому достижение Москвой целей СВО отвечает долгосрочным интересам КНР.

    «Но если китайская мирная инициатива, к которой с уважением отнеслись в Москве, окажется хоть немного удачной, то Пекин наберет дополнительный политический вес. А вот на Западе в этом не заинтересованы. Они хотят снизить уровень взаимоотношений между Россией и Китаем, свести мирные инициативы Пекина на нет и тем самым привести КНР к политическим и экономическим потерям. В этом и заключается одна из целей письма Борреля», – заключил Маслов.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •