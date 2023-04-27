Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он?

Свершилось: впервые с начала СВО и спустя почти два месяца уговоров со стороны «западных партнеров» председатель КНР Си Цзиньпин позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Злые языки утверждали, что вообще не позвонит: мол, сколь-либо значимые для Китая вопросы все равно нужно обсуждать не с Зеленским, а с теми самыми «западными партнерами». Но на то они и злые языки. В реальности звонок был неизбежен.

Пекин, желая снискать лавры миротворца и дискредитировать влияние США на мировую политику, всерьез взялся за урегулирование российско-украинского конфликта. При этом им всячески подчеркивается, что КНР – нейтральная сторона, но будь Китай хоть секундантом России, его общение с Украиной неотвратимо. В том числе для таких целей секунданты и существовали, а посредники существуют для того, чтобы слушать всех участников противостояния.

Выждав поистине императорскую паузу (чтоб никто не подумал, что товарища Си к чему-то принудили, или что Зеленский для него – важная птица), председатель КНР велел связаться с Киевом «по инициативе украинской стороны». Там действительно заждались.

Сказать, что разговор ни к чему не привел, нельзя. Сразу же после него завертелись административные шестеренки: в Китай был назначен новый украинский посол (предыдущей умер на посту еще до СВО), а на Украину отправится спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинского кризиса.

На только что созданный пост назначен Ли Хуэй, ранее десять лет проработавший в России на должности посла. Некоторые комментаторы (в том числе западные) увидели в этом «хороший знак для Москвы», хотя не в знаках тут дело: если и назначать кого на такой пост, то человека со знанием России и русского языка.

Зато «хорошие знаки», если уж они нужны, содержатся в коммюнике разговора Си и Зеленского, подозрительно оперативно опубликованного китайцами. В относительно небольшом тексте вообще уместилось многое.

В нем есть типичный паркет: Си видит Украину стратегическим партнером, а Зеленский верит, что под управлением товарища Си Китай движется к светлому будущему.

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Там есть очередное подтверждение тому, что Пекин соблюдает табу на любую критику России. Легко догадаться, что на самом деле скрывается за формулировкой «Зеленский высказал свое видение украинского кризиса» (гром и молнии в адрес Москвы, вот что), но по тексту выходит так, будто говорил в основном председатель КНР, а украинец в основном помалкивал, разве что высказал свое «видение» и пару благодарностей (куда ж без них).

Прямой критики США в тексте, впрочем, тоже нет, но есть опосредованная, намеками. Когда перечисляются достоинства Китая, например, что он «не подливает масла в огонь конфликта», в этом слышится – «не то что некоторые».

В общем и целом, председатель убеждал гетмана в том, что миру нужен мир, что мир достигается только через переговоры, что из всего случившегося нужно извлечь уроки, а товарищ Си готов всячески содействовать процессу урегулирования, ради чего уже выдвинул концепцию из «четырех необходимостей», «четырех совместных шагов» и «трех тем для размышления».

А самое примечательное в китайской подаче прошедших переговоров – фраза, якобы сказанная Си Цзиньпином: «В ядерной войне победителей не будет».

У Украины нет ядерного оружия, тогда какой смысл обсуждать с ее президентом подобную тему? Какова причина, по которой председатель КНР выдвинул эту максиму? Причин, как в песне, пять – это как минимум.

«Первая причина – это ты». Еще до СВО президент Украины не нашел ничего умнее, чем угрожать России воссозданием ядерного оружия. В том числе поэтому СВО и началась, но собственная ответственность за это Зеленским до сих пор не отрефлексирована.

«А вторая – все твои мечты». Президент Украины регулярно подзуживает НАТО на пересечение «красных линий» в отношении России.

Провоцировать Россию и брать ее «на слабо» – гибельная тактика, в чем Зеленский уже имел возможность убедиться, но, кажется, не внял.

Третья причина в том, что президент Украины поставил перед ВСУ задачу осуществить контрнаступление, перерезать российским силам так называемый сухопутный коридор в Крым, а после, если верить его приближенным, оккупировать сам Крым. Меж тем руководство России уже неоднократно предупреждало, что для защиты территориальной целостности страны могут быть применены любые средства из российского арсенала. Любые – значит, в том числе ядерные.

Четвертая причина – военный конфликт с Украиной уже сейчас идет на территории России, если исходить из ее Конституции. Таким образом, это конфликт на территории ядерной державы, в котором принимает определяющее участие – как спонсор, оружейник, разведчик, направляющий и ментор – другая ядерная держава, Соединенные Штаты Америки. Это сама по себе чрезвычайно опасная ситуация и экзистенциальная угроза для всего мира.

Пятая причина не причина даже, а подозрение. Подозрение, согласно которому Зеленский с готовностью развяжет и третью мировую, и ядерную войну, потому что пути назад – к компромиссам с Россией – лично для него уже не существует, втянулся и завяз.

Как бы подтверждая это, уже после разговора с Си Зеленский заявил, что мир не может быть достигнут путем территориальных компромиссов со стороны Украины: ему нужна целостность «в границах 1991 года» – и точка.

В 1991 году в одно государство с Россией входили не только Донецк с Херсоном, но и Киев со Львовом. И у Китая, кстати, особое видение этой ситуации, но это уже другой разговор.

А нынешний разговор между Си и Зеленским, положа руку на сердце, мог состояться еще позднее. Как минимум после того самого «контрнаступления ВСУ», на которое собирали деньги и оружие, пустив шапку по всему западному миру. Пока заведомо нежизнеспособная идея «военного поражения России» не умрет в голове Зеленского окончательно, к «территориальным компромиссам» президент Украины готов не будет, в этом он лукавит вряд ли.

Не исключено, что он в принципе безнадежен, но бремя доказательств в любом случае лежит на российских вооруженных силах, а не на китайских посредниках.

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