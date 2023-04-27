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Российский МС-21 нарасхват Сергей Бобылев/ТАСС
Отечественный лайнер МС-21 обойдется как минимум вдвое дешевле его западных конкурентов – самолетов Boeing и Airbus. Его цена изначально ниже, плюс государство хочет осознанно поддержать авиационную отрасль, чтобы авиакомпаниям не пришлось резко повышать стоимость авиабилетов из-за огромных затрат на обновление авиапарка. Проблем со спросом на новый отечественный лайнер нет.  Подробности...
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он? Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Запад усиливает попытки разрушить отношения России и Казахстана

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в Астане Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Казахстанские власти заверяют, что тщательно противодействуют обходу антироссийских санкций в своей стране. Эти слова последовали сразу после визита в Астану представителя Минфина США. Одновременно с этим в ЕС выходит специальное исследование, посвященное «уменьшению зависимости Казахстана от России». Что именно уже делает для этого Запад – и планирует делать далее? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...

Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику. Подробности...
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Си все-таки позвонил Зеленскому

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

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    Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

    Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
    		  
    27 апреля 2023, 08:50
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он?

    Свершилось: впервые с начала СВО и спустя почти два месяца уговоров со стороны «западных партнеров» председатель КНР Си Цзиньпин позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Злые языки утверждали, что вообще не позвонит: мол, сколь-либо значимые для Китая вопросы все равно нужно обсуждать не с Зеленским, а с теми самыми «западными партнерами». Но на то они и злые языки. В реальности звонок был неизбежен.

    Пекин, желая снискать лавры миротворца и дискредитировать влияние США на мировую политику, всерьез взялся за урегулирование российско-украинского конфликта. При этом им всячески подчеркивается, что КНР – нейтральная сторона, но будь Китай хоть секундантом России, его общение с Украиной неотвратимо. В том числе для таких целей секунданты и существовали, а посредники существуют для того, чтобы слушать всех участников противостояния.

    Выждав поистине императорскую паузу (чтоб никто не подумал, что товарища Си к чему-то принудили, или что Зеленский для него – важная птица), председатель КНР велел связаться с Киевом «по инициативе украинской стороны». Там действительно заждались.

    Сказать, что разговор ни к чему не привел, нельзя. Сразу же после него завертелись административные шестеренки: в Китай был назначен новый украинский посол (предыдущей умер на посту еще до СВО), а на Украину отправится спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинского кризиса.

    На только что созданный пост назначен Ли Хуэй, ранее десять лет проработавший в России на должности посла. Некоторые комментаторы (в том числе западные) увидели в этом «хороший знак для Москвы», хотя не в знаках тут дело: если и назначать кого на такой пост, то человека со знанием России и русского языка.

    Зато «хорошие знаки», если уж они нужны, содержатся в коммюнике разговора Си и Зеленского, подозрительно оперативно опубликованного китайцами. В относительно небольшом тексте вообще уместилось многое.

    В нем есть типичный паркет: Си видит Украину стратегическим партнером, а Зеленский верит, что под управлением товарища Си Китай движется к светлому будущему.

    Там есть очередное подтверждение тому, что Пекин соблюдает табу на любую критику России. Легко догадаться, что на самом деле скрывается за формулировкой «Зеленский высказал свое видение украинского кризиса» (гром и молнии в адрес Москвы, вот что), но по тексту выходит так, будто говорил в основном председатель КНР, а украинец в основном помалкивал, разве что высказал свое «видение» и пару благодарностей (куда ж без них).

    Прямой критики США в тексте, впрочем, тоже нет, но есть опосредованная, намеками. Когда перечисляются достоинства Китая, например, что он «не подливает масла в огонь конфликта», в этом слышится – «не то что некоторые».

    В общем и целом, председатель убеждал гетмана в том, что миру нужен мир, что мир достигается только через переговоры, что из всего случившегося нужно извлечь уроки, а товарищ Си готов всячески содействовать процессу урегулирования, ради чего уже выдвинул концепцию из «четырех необходимостей», «четырех совместных шагов» и «трех тем для размышления».

    А самое примечательное в китайской подаче прошедших переговоров – фраза, якобы сказанная Си Цзиньпином: «В ядерной войне победителей не будет».

    У Украины нет ядерного оружия, тогда какой смысл обсуждать с ее президентом подобную тему? Какова причина, по которой председатель КНР выдвинул эту максиму? Причин, как в песне, пять – это как минимум.

    «Первая причина – это ты». Еще до СВО президент Украины не нашел ничего умнее, чем угрожать России воссозданием ядерного оружия. В том числе поэтому СВО и началась, но собственная ответственность за это Зеленским до сих пор не отрефлексирована.

    «А вторая – все твои мечты». Президент Украины регулярно подзуживает НАТО на пересечение «красных линий» в отношении России.

    Провоцировать Россию и брать ее «на слабо» – гибельная тактика, в чем Зеленский уже имел возможность убедиться, но, кажется, не внял.

    Третья причина в том, что президент Украины поставил перед ВСУ задачу осуществить контрнаступление, перерезать российским силам так называемый сухопутный коридор в Крым, а после, если верить его приближенным, оккупировать сам Крым. Меж тем руководство России уже неоднократно предупреждало, что для защиты территориальной целостности страны могут быть применены любые средства из российского арсенала. Любые – значит, в том числе ядерные.

    Четвертая причина – военный конфликт с Украиной уже сейчас идет на территории России, если исходить из ее Конституции. Таким образом, это конфликт на территории ядерной державы, в котором принимает определяющее участие – как спонсор, оружейник, разведчик, направляющий и ментор – другая ядерная держава, Соединенные Штаты Америки. Это сама по себе чрезвычайно опасная ситуация и экзистенциальная угроза для всего мира.

    Пятая причина не причина даже, а подозрение. Подозрение, согласно которому Зеленский с готовностью развяжет и третью мировую, и ядерную войну, потому что пути назад – к компромиссам с Россией – лично для него уже не существует, втянулся и завяз.

    Как бы подтверждая это, уже после разговора с Си Зеленский заявил, что мир не может быть достигнут путем территориальных компромиссов со стороны Украины: ему нужна целостность «в границах 1991 года» – и точка.  

    В 1991 году в одно государство с Россией входили не только Донецк с Херсоном, но и Киев со Львовом. И у Китая, кстати, особое видение этой ситуации, но это уже другой разговор.

    А нынешний разговор между Си и Зеленским, положа руку на сердце, мог состояться еще позднее. Как минимум после того самого «контрнаступления ВСУ», на которое собирали деньги и оружие, пустив шапку по всему западному миру. Пока заведомо нежизнеспособная идея «военного поражения России» не умрет в голове Зеленского окончательно, к «территориальным компромиссам» президент Украины готов не будет, в этом он лукавит вряд ли.

    Не исключено, что он в принципе безнадежен, но бремя доказательств в любом случае лежит на российских вооруженных силах, а не на китайских посредниках.

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