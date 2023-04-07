Надежды Китая на Макрона похожи на надежды России

Взгляд
7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
Разделы

Байден предал Аляску из-за России

Байден нарушил свое обещание не трогать нефть на Аляске REUTERS
США начинают добывать нефть на Аляске. Они уже привезли туда технику и людей. Это яркий пример того, как американский президент не выполняет предвыборные обещания. Американские экологи просто в шоке от предательства своего избранника. Почему Байден – ярый сторонник «зеленой повестки» – перешел на сторону нефти? И какую роль в этом играет Россия и Евросоюз? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
Перейти в раздел…

Французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста

Марин Ле Пен становится главной соперницей Макрона MAO/Global Look Press
Если бы выборы президента Франции проходили прямо сейчас, действующий хозяин Елисейского дворца лишился бы своего места. По крайней мере, именно такие результаты показывают свежие социологические опросы. А в лидеры рейтингов выбилась политик, которую много раз упрекали в пророссийских настроениях – Марин Ле Пен. Как же такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
Перейти в раздел…

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт
    Рогов: Высокая активность диверсантов ВСУ говорит о близости наступления в Запорожье Трепову отправили в СИЗО «Лефортово» на время суда и следствия Названы новые участники военно-биологических программ США на Украине Прокуратуре Москвы поручили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ
    Пилота сбитого в Брянской области украинского самолета арестовали Научно-технический центр Украины объявил о наборе персонала для лабораторий США Замдиректора производящей Javelin и Stinger корпорации погиб в авиакатастрофе В Японии спрогнозировали число жертв от применения ядерного оружия в Азии
    Число раненых при ударе ВСУ по центру Донецка возросло до 13 человек Российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных Экс-судья: Трамп не попадет в тюрьму по предъявленным ему обвинениям Кабмин одобрил продажу вина по почте

    советские истребители


    Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29 для Украины

    сельхозконкуренция


    Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу после протестов фермеров

    «другая одежда»


    В Гидрометцентре рассказали о майской погоде на следующей неделе в Москве

    Видео

    месторождения нефти


    Байден предал Аляску из-за России

    безопасность и производство


    Путин определил новым регионам главные задачи развития

    «угрозы и вмешательство»


    Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

    учебник украинского


    Россия лишит Украину монополии на мову

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    страна-цивилизация


    Тимофей Бордачев: Как Китай входит в противостояние с Западом

    специалисты экстра-класса


    Сергей Анисимов: Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

    запуганное меньшинство


    Сергей Худиев: Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

    на ваш взгляд


    Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?

    Надежды Китая на Макрона похожи на надежды России

    Как бы ни старались администрации Макрона и фон дер Ляйен, от их поездки в Пекин запомнится только стол
    		  
    7 апреля 2023, 18:15
    Фото: Zhai Jianlan/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Визит президента Франции и главы Еврокомиссии в Пекин стал провальным с точки зрения заявленных целей. Хуже того, Урсуле фон дер Ляйен устроили подчеркнуто холодный прием, как явному клеврету США. А вот на Эммануэля Макрона китайцы продолжают надеяться. Как показывает российская практика – зря.

    Как бы ни старались администрации Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен, от их поездки в Пекин запомнится только стол. Огромных размеров круглый стол, где на значительном удалении друг от друга они вели переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Казалось бы – ничего особенного. К антиковидным мерам успели привыкнуть, в Китае они были одними из наиболее жестких и частично не отменены до сих пор. Но в тот же день Си провел немало времени и в непосредственной близости от Макрона, очевидно, подцепить французский штамм он все-таки не боится.

    Обращать внимание на длину и ширину мебели на переговорах мировая пресса стала благодаря президенту России Владимиру Путину. Был такой пандемийный период, совпавший по времени с резким охлаждением отношений с Западом, когда гостей из стран НАТО он принимал, сидя в другом конце стола, а лидеров нейтральных стран и союзников – как обычно.

    Официально это объяснялось нежеланием западных гостей сдавать российский ПЦР-тест, видимо, чем-то таким будут объяснять и теперь. Не говорить же прямо, что товарищ Си держит Европу в черном теле. Ведь с Путиным они совсем недавно проводили переговоры за «союзническим» столом. И именно с Путиным гости из Европы его открыто убеждали поссориться – «надавить», «образумить», «повлиять» и т. д., чтобы добиться того, чего они не добились угрозами, санкциями, оружием и десятком других методов.

    Однако даже американские СМИ, открыто болевшие за «своих», констатировали провал макроновских усилий и наблюдали у Си признаки раздражения.

    От эскапад французского президента он временами тяжко вздыхал, а в отношении России никакого негатива не выдал. Его как будто вообще не мы интересовали: в Пекине думают прежде всего о своих интересах – в отличие от Евросоюза.

    Правда, товарищ Си все-таки пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это для эмиссаров стран НАТО уже стало самодостаточной миссией, и она довольно потешно смотрится, поскольку вопрос-то малозначимый (вряд ли Зеленский убедительнее Макрона и Ко), а председатель КНР продолжает водить западников вдоль Великой Китайской стены.

    Вот и сейчас: обязательно, мол, позвоню, когда для этого сложатся обстоятельства. Когда-нибудь они обязательно сложатся. У самой России переговоры с Киевом назначены как раз на тот же срок – «когда сложатся обстоятельства».

    Впрочем, когда-нибудь все-таки позвонит – Китай явно претендует на роль миротворца в нашем конфликте, а для этого необходима связь с обеими его сторонами. Но ведь и не в Зеленском дело, а в том, что европейцы буквально напрашивались на отлуп – и получили его.

    Наиболее емко ситуацию сформулировал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям»: «Запад находится не в том статусе, чтобы давать указания Китаю, тем более не имеет полномочий перекидывать на него ответственность».

    Другое дело, что в случае конкретно Макрона не стоит сгущать краски. К нему и к фон дер Ляейн (которая на этом мероприятии присутствовала по просьбе француза и должна была символизировать «единство позиции Европы») принимающая сторона продемонстрировала разное отношение. Тяжелых вздохов не было, явное пренебрежение было.

    Если у президента Франции в Китае насыщенный график и возможность «дышать одним воздухом» с товарищем Си, то глава Еврокомиссии бродит, как неприкаянная, давая пресс-конференции в представительстве ЕС в Пекине.

    Объяснение простое: Китай заинтересован во Франции как в богатом и развитом торгово-экономическом партнере. А Евросоюз там воспринимают как организацию, созданную для усиления позиций США. Китайская пресса пишет об этом регулярно и прямо, в том числе – применительно к прошедшим переговорам.

    Поэтому Макрону дан шанс. Не повлиять на отношения Пекина с другими странами и в первую очередь с Россией (китайцы уже устали объяснять, что это не только недопустимо, но и немыслимо). Но реализовать узкие французские экономические интересы, если при этом будут учтены и интересы Китая.

    Интересы Китая – это, собственно, тест на субъектность. Поскольку учитывать интересы Китая и вообще сотрудничать с ним можно только при игнорировании интереса Соединенных Штатов. Если для Вашингтона сдерживание КНР – открыто заявленный приоритет, то и партнерство с китайцами требует политической самостоятельности.

    У Евросоюза ее нет. Если и имелись у Пекина какие-то сомнения на этот счет, то за последний год они развеялись. Китайцы видят, как европейцы разоружают собственные армии в пользу ВСУ, тратят на Украину миллиарды, подписываются на десятилетия упущенной прибыли из-за разрыва с Россией. Как видят и то, что США, где у местных энергетических компаний сверхприбыли, а для европейских промышленных релокантов бонусы, от этой ситуации только выигрывают. 

    Брюссельская бюрократия для Си всего лишь столп Pax Americana, на который постепенно наступает Китай. Он демонстрирует всему миру, что партнерство с Вашингтоном означает отказ от национальных интересов, а партнерство с Пекином – нет. Что США – сторона многочисленных конфликтов по всему миру, а КНР последовательно нейтральная сторона и сторонник мирных переговоров. Среди тех, кто устал от разрушительного внешнеполитического диктата Америки, позиция Поднебесной не может не вызывать симпатий (при всех претензиях к КНР по другим вопросам).

    Но Францию, как утверждает Reuters, китайский лидер считает одним из вероятных союзников в Европе. Тоже рассчитывает перетянуть ее поближе к себе – и подальше от США. И формально для этого есть основания.

    Это французский потенциал – хоть экономический, хоть военный с базами в четырех океанах. Это французские амбиции, помноженные на энергичность Макрона и его обиду на англосаксов. Это французская история, в которой были реальные попытки жить своим умом – без Америки (вспомним хотя бы демонстративный выход Шарля де Голля из военной части блока НАТО).

    Но в реальности надежды товарища Си рискуют быть столь же безосновательными, как и надежды Макрона поссорить Москву и Пекин. Вся энергичность француза уходит в песок, который сыплется из президента Джо Байдена. За последний год российское руководство постоянно в этом убеждалось, хотя прежде французского президента выделяли из общего евроряда, надеявшись примерно на то же, на что теперь надеются китайцы – на самостоятельность Парижа во внешней политике.

    Как говорилось в советском анекдоте на схожую тему, «тут всю систему надо менять». Именно к этому на глобальном уровне китайцы и приступили. И если их специально не провоцировать, торопиться не будут. Считается, что они лучше всех на свете умеют ждать, а значит, дождутся – если не падения Америки, то хотя бы просветления Европы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •