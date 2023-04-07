Посол Китая: Запад не в том статусе, чтобы указывать Пекину

Посол Чжан Ханьхуэй: Запад не в том статусе, чтобы указывать Китаю в ситуации на Украине

Запад не вправе давать Китаю указания по поводу конфликта на Украине, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» подчеркнул, что украинский кризис создан не китайской стороной. Кроме того, Китай, напомнил он, не является стороной этого конфликта и не поставляет оружие какой-либо из сторон.

«Запад находится не в том статусе, чтобы давать указания Китаю, тем более не имеет полномочий перекидывать на него ответственность», – подчеркнул дипломат.

Посол напомнил о выдвинутых Китаем инициативах по урегулированию кризиса на Украине. Это «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления», а также документ «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса». В них Пекин продвигает разрешение ситуации через диалог и переговоры.

По словам посла, у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе. При этом Пекин не считает себя простым сторонним наблюдателем, он не подливает масла в огонь и не ждет момента, чтобы извлечь выгоду из ситуации, заверил Чжан Ханьхуэй.

«То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», – сказал он, пообещав, что Китай будет «неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости».

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай «образумить» Россию.

В Кремле ранее отмечали, что Китай обладает значительным посредническим потенциалом, но ситуация с Украиной пока сложная.