Полиция Финляндии завела дело из-за строительства дата-центра «дочки» Google

Tекст: Ольга Иванова

«Полиция начала уголовное расследование в связи с подготовительными работами по проекту строительства дата-центра Muhos компанией Tuike Finland Oy», – передает РИА «Новости» сообщение финских правоохранителей.

Отмечается, что расследование начато по запросу управления по лицензированию и надзору по делу о нанесении ущерба окружающей среде. Ранее власти приостановили возведение дата-центра из-за экологических нарушений и незаконной вырубки леса.

В полиции добавили, что расследование может затянуться из-за масштаба дела и завершится примерно к 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Евросоюза уличили в сокрытии сведений о негативном влиянии дата-центров на экологию.

В сентябре полиция Финляндии не обнаружила необходимости в уголовных делах из-за упавших весной на территории страны военных беспилотников украинского происхождения.

Летом американские экологические организации потребовали от властей США приостановить утверждение проектов космических дата-центров из-за угрозы загрязнения стратосферы.