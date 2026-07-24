Экологи призвали остановить выдачу лицензий на орбитальные дата-центры Маска

Guardian: Спутники Маска и Безоса уничтожат озоновый слой

Tекст: Мария Иванова

Орбитальные дата-центры, планируемые к созданию компаниями SpaceX и Blue Origin, могут нанести серьезный ущерб окружающей среде, передает РИА «Новости»

Газета Guardian ссылается на обращение экологических организаций, в котором содержится призыв к властям США приостановить выдачу лицензий на новые проекты такого рода.

«Петиция, поданная в Федеральную комиссию по связи (FCC), призывает приостановить выдачу новых лицензий на проекты космических дата-центров, утверждая, что эти планы нарушают федеральное законодательство», – говорится в публикации. Авторы документа отмечают, что запуск спутников в атмосферу приводит к выбросу загрязняющих веществ в ранее чистые участки стратосферы, последствия чего крайне слабо изучены.

Петицию инициировали некоммерческие организации, а также бывшие сотрудники НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. В обращении подчеркивается, что миллионы спутников при входе в атмосферу выбрасывают сажу, оксиды алюминия и редких металлов. Накопление этих веществ в стратосфере может привести к разрушению озонового слоя и усугублению климатического кризиса.

В настоящее время на орбите находится около 15 тыс. активных аппаратов, однако компании предлагают запустить более миллиона дата-центров. При этом, по данным авторов обращения, заявки SpaceX и других фирм не включают серьезной оценки экологических последствий. Ранее сообщалось о планах Blue Origin создать орбитальный дата-центр с почти 52 тыс. спутников, а SpaceX уже получила разрешение на запуск дополнительных 7500 аппаратов Starlink.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX подала заявку на запуск миллиона спутников для орбитальных дата-центров.

Учены ранее выразили тревогу из-за риска разрушения озонового слоя.

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась на стартовой площадке во Флориде в конце мая.