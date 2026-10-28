Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Премьер Испании объявил трехдневный траур из-за столкновения поездов
Премьер Испании Санчес объявил трехдневный траур из-за столкновения поездов
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о трехдневном официальном трауре в стране в связи с железнодорожной катастрофой.
«Мы объявим трехдневный официальный траур, как это уже делали в связи с железнодорожной катастрофой в Адамусе. Траур будет объявлен на 29, 30 и 31 октября», – заявил Санчес, его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTVE.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе сообщил о гибели 64 человек в результате столкновения двух пассажирских поездов в провинции Толедо.
Сенат Испании принял решение приостановить работу на два дня.
Российское посольство в Испании выразило искренние соболезнования родным и близким погибших.