Навроцкий рассказал о беседах с духом маршала Пилсудского и употреблении снюса

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что ежедневно беседует с духом Юзефа Пилсудского, а также отметил, что не собирается отказываться от употребления снюса.
Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал о том, что регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского, сообщает ТАСС
В интервью радиостанции Radio Zet Навроцкий заявил: «Да, мы очень часто разговариваем друг с другом, практически каждый день».
По его словам, темами этих бесед становятся польско-советская война 1920 года, современная ситуация на международной арене после начала конфликта на Украине, а также работа парламента.
Навроцкий также подчеркнул, что современной Польше необходимы такие фигуры, как Пилсудский и Папа Иоанн Павел II. Он отметил важность исторических личностей для национального единства и политической стабильности.
В ходе радиоинтервью Навроцкий прокомментировал и свой личный выбор в пользу снюса – никотиновых подушечек. «Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости», – сказал президент, добавив, что теоретически может отказаться от этой привычки в будущем.
Глава польского государства выразил недоумение по поводу того, что именно употребление снюса вызывает негативную реакцию в обществе. Он отметил, что курение сигарет воспринимается как нечто нормальное, а использование никотинового мешочка – как большая проблема. По словам Навроцкого, он начал употреблять снюс два года назад по совету коллег из спецслужб и никогда не курил сигареты.
Ранее Навроцкого уже замечали в употреблении различных стимулирующих веществ на публичных мероприятиях, в том числе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и во время предвыборных дебатов.
В ходе того же интервью президент Польши Кароль Навроцкий потребовал убрать бандеровскую символику с территории страны.
Навроцкий ранее подписал закон, который отменяет социальные пособия и льготы для неработающих граждан с Украины.
Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова обратила внимание на видеозапись с Навроцким, который положил себе в рот неизвестное вещество на сессии ГА ООН.