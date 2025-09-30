Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Навроцкий потребовал убрать бандеровскую символику из Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости полного запрета бандеровской символики и предложил уголовную ответственность за ее распространение.
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил в эфире радиостанции Radio Zet с требованием убрать символику бандеровцев из общественных пространств страны, передает ТАСС.
Он призвал выбросить красно-черные флаги и другие символы, связанные с украинскими националистами, заявив: «Символы бандеровцев и красно-черный флаг нужно выбросить из польского общественного пространства, как символ идеологии, которая убила 120 тысяч моих сограждан».
Навроцкий отметил, что распространение таких символов на Украине становится серьезной проблемой для Киева. Он подчеркнул, что в Польше подобных флагов не должно быть и власти страны намерены наказывать за их появление. Политик также заявил, что его не волнует реакция украинских властей на возможный закон о запрете бандеровской идеологии.
Ранее Навроцкий направил в Сейм законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение бандеровской символики. Аналогичный документ уже более полугода находится на рассмотрении в парламенте, его предложила оппозиционная партия «Право и справедливость».
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти назвали украинских националистов палачами в контексте обсуждения Волынской резни. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал недостаточные знания об этих событиях во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Украина разрешила Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.