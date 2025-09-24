Захарова сыронизировала над «вдыхающим воздух свободы» Навроцким

Tекст: Алексей Дегтярев

Захарова, комментируя инцидент в своем Telegram-канале, отметила, что западники на Генеральной Ассамблее «вдыхали воздух свободы».

На сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций обратили внимание на видеозапись, на которой президент Польши Кароль Навроцкий якобы использует стимулятор во время пленарной сессии.

До этого Навроцкий, еще будучи кандидатом в президенты, на теледебатах с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским положил себе в рот пакетик, который многие приняли за снюс (запрещенное к продаже в Польше и многих других странах ЕС табачное изделие).

Позже Навроцкий пояснил, что это были пакетики с никотином, которые он называет жвачкой.