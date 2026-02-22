«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
Росавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево
В московских аэропортах Шереметьево и Внуково временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, возможны корректировки расписания.
В аэропорту «Шереметьево» временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что данные меры носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов. Причиной введения ограничений стало действие специального сигнала «ковёр» в воздушном пространстве аэропорта.
Пассажирам рекомендуется готовиться к увеличенному времени ожидания при обслуживании рейсов. Администрация «Шереметьево» предупредила о возможных изменениях в расписании и призвала учитывать этот фактор при планировании поездок.
Параллельно службы аэропорта «Внуково» работают в усиленном режиме из-за введения аналогичных ограничений. По данным пресс-службы воздушной гавани, авиакомпании вынуждены корректировать расписание, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала. В терминале «Внуково» также организована активная работа по поддержке и информированию пассажиров на период ожидания вылета.
Ограничения связаны с внешними обстоятельствами, не зависящими от самих аэропортов. Сколько времени продлятся меры, пока не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.