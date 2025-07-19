Bild сообщил о планах ЕС обязать крупные компании покупать электромобили

Bild сообщил о планах ЕК обязать крупные компании покупать электромобили с 2030 года

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия готовит законопроект, который с 2030 года обяжет крупные компании, включая сервисы проката автомобилей вроде Sixt и Europcar, приобретать исключительно электромобили, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Источники издания отмечают, что мера затронет примерно 60% рынка новых автомобилей, остальная доля продаж приходится на частных клиентов. Таким образом, власти ЕС стремятся ускорить переход на электромобили, несмотря на то, что полный запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания в регионе изначально планировался только с 2035 года.

Ожидается, что Еврокомиссия представит свой законопроект к концу лета. Однако предложение уже вызвало резкую критику в Европарламенте. Евродепутат Маркус Фербер заявил, что компании по прокату, наоборот, сокращают количество электрокаров из-за нехватки зарядных станций, а позицию ЕК он назвал нереалистичной.

Член правления Sixt Нико Габриэль также поставил под сомнение планы Еврокомиссии, назвав идею запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания «оторванной от жизни». Он подчеркнул, что туристы и обычные потребители вряд ли будут пользоваться такими машинами из-за недостатка инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскрыл, что предупреждал Илона Маска о рисках, связанных с электромобилями.

В июне Трамп напоминал, что отменил обязательное требование по покупке электромобилей.

В конце мая продажи китайских электрокаров в Евросоюзе впервые превысили показатель Tesla.