После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.5 комментариев
Трамп предложил отменить субсидии Маску после публичной ссоры
Трамп высказался за прекращение господдержки компаниям Илона Маска в США
Президент США Дональд Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».
Президент США Дональд Трамп предложил прекратить государственное финансирование и субсидии компаниям Илона Маска, передает РИА «Новости». Он заявил, что такой шаг позволит сэкономить бюджету страны «миллиарды и миллиарды долларов».
Трамп написал в своей соцсети, что «Илон Маск сошел с ума», и напомнил, что отменил мандат, обязывавший покупать электромобили.
В своем очередном сообщении Трамп выразил удивление, почему Джо Байден до сих пор не предпринял подобные меры, и подчеркнул, что прекращение поддержки Маска – самый простой способ экономии для бюджета «на миллиарды и миллиарды долларов».
Илон Маск на фоне конфликта запустил опрос на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), предложив обсудить создание в США альтернативной партии, не относящейся к демократам или республиканцам.
После перепалки с Трампом акции Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит упали почти на 9%.
Публичный конфликт возник из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск резко раскритиковал, назвав его «отвратительной мерзостью», и предложил «убить» этот документ.
Президент США в ответ выразил разочарование Маском и отметил, что сделал для него многое, на что предприниматель ответил, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса.
Ранее Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.
Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства.
Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.