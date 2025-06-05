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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    5 июня 2025, 22:12 • Новости дня

    Трамп предложил отменить субсидии Маску после публичной ссоры

    Трамп высказался за прекращение господдержки компаниям Илона Маска в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Президент США Дональд Трамп предложил прекратить государственное финансирование и субсидии компаниям Илона Маска, передает РИА «Новости». Он заявил, что такой шаг позволит сэкономить бюджету страны «миллиарды и миллиарды долларов».

    Трамп написал в своей соцсети, что «Илон Маск сошел с ума», и напомнил, что отменил мандат, обязывавший покупать электромобили.

    В своем очередном сообщении Трамп выразил удивление, почему Джо Байден до сих пор не предпринял подобные меры, и подчеркнул, что прекращение поддержки Маска – самый простой способ экономии для бюджета «на миллиарды и миллиарды долларов».

    Илон Маск на фоне конфликта запустил опрос на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), предложив обсудить создание в США альтернативной партии, не относящейся к демократам или республиканцам.

    После перепалки с Трампом акции Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит упали почти на 9%.

    Публичный конфликт возник из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск резко раскритиковал, назвав его «отвратительной мерзостью», и предложил «убить» этот документ.

    Президент США в ответ выразил разочарование Маском и отметил, что сделал для него многое, на что предприниматель ответил, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса.

    Ранее Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.

    Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства.

    Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.

    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 03:49 • Новости дня
    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

    Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп возобновляет политику запрета, действовавшего со времен его первого президентского срока, подписав в среду вечером указ, запрещающий въезд в страну из ряда стран, пишет Los Angeles Times.

    «Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

    Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

    «Указ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих владельцев виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых служит национальным интересам США», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома указе.

    «Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

    Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран:  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа уже в марте  рассматривала возможность ужесточить въезд в страну гражданам из 43 государств.

    До этого, в январе, президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны.

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    4 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Трамп подчеркнул важность российской поддержки на этом направлении, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», – сказал Ушаков. По словам Ушакова, американский лидер отметил, что поддержка России может оказать влияние на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу

    Политолог Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»

    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц всеми способами, в том числе трюками и мольбой, будет пытаться вернуть Дональда Трампа в лагерь европейцев. В ходе переговоров между политиками может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предстоящий визит Мерца в Вашингтон.

    «Фридрих Мерц едет к Дональду Трампу не только как канцлер Германии, но и как самонадеянный лидер Европы. Он хочет сыграть именно эту роль на встрече с президентом США», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, задача Мерца, которую он согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – продемонстрировать, что европейские страны хотят впредь иметь равноправные отношения с Вашингтоном. «Амбиции канцлера больше не позволяют политику в одностороннем порядке поддакивать и преклоняться перед Штатами», – указал собеседник.

    Но Трамп не был бы Трампом, если не использовал бы встречу с Мерцем в своих интересах, продолжил политолог. «Американский лидер намерен поставить нелюбимую и строптивую Германию на место», – считает Рар. Он напомнил, что «четко к визиту канцлера ФРГ Белый дом ввел тарифы против Евросоюза», и между Вашингтоном и Брюсселем грозит развернуться торговая война.

    «Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», – рассуждает аналитик. Но в одном пункте политик остается непоколебим – Россия, по мнению канцлера, не должна выиграть конфликт на Украине, добавил эксперт.

    По прогнозам Рара, Мерц «всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает – усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине».

    «В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», – указал аналитик.

    «Трамп никогда не будет плясать под дудку европейцев, он также не примет давление от них. Но президент США не станет вести себя с Мерцем так, как вел себя с Владимиром Зеленским: то есть унижать, ругать, вышвыривать из Овального кабинета. Такой сценарий возможен лишь в том случае, если канцлер Германии начнет грубо поучать американского лидера», – считает политолог.

    «Глава Белого дома, вероятно, использует момент, чтобы, с одной стороны, укорить европейцев в отсутствии желания видеть мир на Украине, а с другой стороны, косвенно надавить на Россию, чтобы та поторопилась с мирными переговорами по поводу будущего Украины», – заключил Рар.

    Напомним, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для первой личной встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, если ранее глава немецкого правительства колебался между поиском точек соприкосновения с президентом США и критикой его нестабильности, то теперь «им предстоит впервые встретиться лицом к лицу».

    По данным источников агентства, Мерц «готовится ко всему» – от дружеского общения, подобного встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, до публичной критики, с которой столкнулся Владимир Зеленский. Канцлер дал понять своей команде, что не станет открыто противостоять Трампу.

    При этом, как отмечает Der Spiegel, проблемой может стать то, что Мерц не умеет держать себя в руках. Журнал приводит в качестве примера необдуманные комментарии политика. Один из недавних – заявление о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

    «Спонтанный стиль Мерца вызывает неоднозначную реакцию … Конечно, никому бы не помогло, если бы канцлер превратился в политического робота, прячущегося за шаблонными формулировками. Но как главный дипломат страны, он должен постоянно учитывать эффект, который может оказать каждое его слово. На карту поставлено многое», – пишет издание.

    Отметим, переговоры Мерца и Трампа пройдут на фоне эскалации торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. Ранее Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза – с 25% до 50%. Как сообщили в Белом доме, новые тарифы вступают в силу с 4 июня.

    Кроме того, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что США при «худшем варианте развития событий» прекратят поддержку Киева, в том числе обмен разведданными, пишет Financial Times. Газета уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам – Украине, торговле и военным расходам в НАТО.

    В Брюсселе обеспокоены вероятностью того, что Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив Европейский союз пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном», говорится в материале.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    5 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжительность телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне вечером, составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее заявил президент США.

    Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

    В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

    Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

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    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

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    4 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    В сообщении Axios говорится, что команда президента США оказалась ошеломлена критикой. По сведениям источников, причиной обострения отношений послужили четыре конфликта.

    Один из них – сокращение налоговых субсидий на электромобили, от которых зависит компания Tesla. Кроме того, Маск рассматривал возможность остаться «специальным госслужащим» в Белом доме, но администрация отказала ему в этом. Еще одним моментом стало нежелание властей использовать Starlink для управления воздушным движением.

    «Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА», – пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

    Трамп подтвердил уход Маска с из американской системы власти. Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

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    4 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлеру Германии Фридриху Мерцу эксперты посоветовали не спорить с американским лидером и дать ему больше говорить, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Bloomberg.

    Эта встреча происходит спустя месяц после вступления Мерца в должность и на фоне торгового конфликта между США и Евросоюзом, а также неопределенности по поводу поддержки Украины со стороны Вашингтона.

    В канцелярии Германии признают, что встреча может пройти как в дружественной, так и в весьма напряженной атмосфере. В кулуарах советуют Мерцу дать Трампу больше говорить и избегать прямых конфронтаций, однако быть готовым к похвалам, если потребуется смягчить ситуацию. Сам Мерц заявил в частных беседах, что не намерен открыто спорить с Трампом, как это делал Владимир Зеленский.

    В ходе переговоров на кону стоят новые тарифы США на европейские товары, которые могут серьезно ударить по немецкому экспорту. На встрече также будет подниматься вопрос о дальнейших отношениях между Германией и США на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и растущего влияния Китая. Мерц ранее подчеркивал, что Америка остается для Германии незаменимым союзником.

    Внутриполитическая обстановка в Германии также добавляет напряженности – консервативная партия Мерца лишь незначительно опережает ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ), которая выступает за более тесные отношения с Трампом. Лидер парламентской фракции АдГ Беатрис фон Шторх подчеркнула, что будет оценивать визит Мерца по тому, насколько он защитит немецкие интересы в диалоге с Трампом.

    Комментируя характер будущего общения с Трампом, канцлер однажды в шутку изобразил стиль общения американского президента, отметив: «Каждое второе или третье слово у него – «великолепно». Итог переговоров Мерца с Трампом может стать ключевым моментом для устойчивости трансатлантических отношений и внутреннего положения канцлера в Германии.

    Ранее в Германии заявили, что рост канцлера Фридриха Мерца может стать его преимуществом в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом, где одной из тем станет конфликт на Украине.

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина.

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    4 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Politico: Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с Трампом из-за Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом из-за ситуации в Белом доме, пишет Politico.

    По данным издания, китайскую сторону обеспокоили публичные шоу Трампа в Овальном кабинете, в частности, громкие встречи с Владимиром Зеленским и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает РБК.

    Источники газеты отметили, что Трамп рассчитывал урегулировать торговые вопросы между Китаем и США посредством личной беседы.

    Однако, как пояснил источник, в Пекине считают диалог лидеров стран рискованным, поскольку поведение Трампа выглядит непредсказуемым и может негативно сказаться на имидже главы КНР.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.

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    5 июня 2025, 18:47 • Новости дня
    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом

    Politico: Зеленский и его команда получили спецкурс по общению с Трампом

    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Американские конгрессмены провели для Владимира Зеленского специальную консультацию по вопросам выстраивания диалога с Дональдом Трампом, пишет Politico, передает RT. По информации издания, представители Конгресса отметили, что глава киевского режима и его команда серьезно подготовились, выслушав так называемый экспресс-курс Трамп 101.

    Ранее советники президента США Дональда Трампа заявили, что у главы Белого дома сложилось особое негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого он неоднократно называл «плохим парнем».

    В марте Владимир Зеленский проигнорировал просьбу команды Трампа не читать нотации американскому президенту на встрече в Белом доме, в результате чего была отменена пресс-конференция и произошла перепалка.

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    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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