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    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной
    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    Верку Сердючку предложили «отменить» на Украине за русский язык
    Россия объявила о закрытии консульства Польши в Калининграде
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    Рубио призвал страны НАТО передать Украине системы вооружений США
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    Цена серебра на Comex впервые преодолела отметку в 38 долларов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 18:10 • Новости дня

    Начаты массовые увольнения в Госдепартаменте США

    В США уволили более 1,3 тыс. сотрудников Госдепартамента

    Начаты массовые увольнения в Госдепартаменте США
    @ REUTERS/Joshua Roberts

    Tекст: Евгения Караваева

    В рамках масштабной реорганизации Госдепартамент США начал увольнения, которые затронут более 1,3 тыс. сотрудников, включая работников дипломатической службы.

    Масштабные увольнения стартовали в Госдепартаменте США, передает ТАСС. По информации агентства Associated Press, уведомления о сокращении получили 1 тыс. 107 обычных госслужащих и 246 дипломатов.

    В уведомлении, текст которого приводит агентство, сказано: «В связи с реорганизацией Госдепартамента производится упорядочивание деятельности внутри страны для фокусирования на дипломатических приоритетах».

    В конце апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил о планах провести «всеобъемлющую реорганизацию» ведомства с целью сокращения бюрократического аппарата.

    Газета The Washington Post отмечает, что план предусматривает увольнение десятков тысяч сотрудников из общего числа примерно 80 тыс. В рамках реформы также предполагается закрытие части консульств и ряда внешнеполитических программ. В центральном аппарате увольнения могут затронуть около 15% сотрудников, что составляет примерно 3,4 тыс. человек.

    10 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии

    Канцлер ФРГ призвал Словакию поддержать 18-й пакет санкций ЕС

    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    На конференции в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству трех стран.

    Мерц заявил, что Германия готова покупать у США комплексы Patriot и передавать их Украине, сообщает РИА «Новости».

    Также он сообщил о подготовке 18-го пакета антироссийских санкций в рамках Евросоюза. По его словам, только одно государство пока не согласовало этот пакет.

    Мерц призвал Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и поддержать новый пакет санкций против России в рамках ЕС. Канцлер отдельно обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой «оставаться с европейцами» и отметил, что у США и ЕС схожие интересы, направленные на стабильность в мире.

    В адрес президента России Владимира Путина Мерц направил краткое послание: «мы не сдадимся». Он подчеркнул, что Европа должна проявлять единство в вопросах поддержки Украины.

    Напомним, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с публичным призывом к Фридриху Мерцу наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

    Накануне Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Комментарии (49)
    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

    Комментарии (23)
    11 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

    Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.

    Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».

    Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

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    10 июля 2025, 20:11 • Новости дня
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича

    Политолог Шеслер: Убийство полковника СБУ Воронича связано с внутренними разборками

    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Убийство полковника СБУ Ивана Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб, которые борются в том числе за освоение западных средств, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В четверг Воронич был убит в Киеве пятью выстрелами, киевская полиция ведет розыск подозреваемых в свершении этого преступления.

    «Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не обладают такой широкой известностью, как, скажем, одиозные депутаты Рады. Иван Воронич был оперативником из центра специальных операций. В Сети активно обсуждают возможную причастность российских спецслужб к его убийству. Но я думаю, что дело связано с внутренними разборками», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «СБУ – одна из самых коррумпированных структур в стране. Представители этого органа имеют массу врагов. Один из таковых – это бизнес», – указала собеседница, напомнив недавние публикации о том, что украинские силовики шантажируют местных предпринимателей, угрожая в противном случае открыть дела по обвинению якобы в торговле с Россией.

    «СБУ также «крышует» деятельность по «ухилянтам» (уклонистам) и разным иным коррупционным делам. Кроме того, между СБУ, Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и другими органами идет борьба за присвоение денег из Европы. Поэтому на Украине могли найтись желающие устранить таких деятелей, как Воронич, который, скорее всего, был замешан в разные схемы», – полагает Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «После 2022 года внутриукраинские силовые структуры, включая СБУ, МВД, ГУР и ГБР, регулярно выясняют отношения. Это уже стало хронической болезнью системы: параллельные цепочки подчинения, конкуренция за бюджеты, контроль над теневыми схемами, самостоятельные операции и многое другое», – указали они.

    «Но есть и другой сценарий. Если подтвердится, что Воронич – не кабинетный функционер, а тот, кто реально занимался диверсиями, то ликвидация приобретает совершенно другие тона. Если его устранение связано не с внутренней зачисткой, а с внешним ответом – это означает начало новой фазы. Появляется реальный шанс, что меняются приоритеты: от реагирования на последствия – к устранению причин», – говорится в сообщении.

    Версию о том, что убийство могло быть местью, связанную со службой полковника, высказал и военкор Александр Коц. «Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», – написал Коц в Telegram-канале.

    В четверг в Киеве был убит 50-летний полковник Иван Воронич, который занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления центра специальных операций СБУ. Официально он носит наименование «Войсковая часть Е6117».

    Воронич курировал группу «А» («Альфа») в составе СБУ. Именно эта группа, среди прочего, занимается разработкой террористических операций на территории России. Киллер пять раз выстрелил в полковника из пистолета с глушителем, в результате чего мужчина погиб на месте.

    В Киеве начался розыск подозреваемых в свершении этого преступления. Правоохранители предупреждают, что преступники могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    10 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного разговора с ним, объяснив это пробелами в украинском школьном образовании.

    Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о событиях Волынской резни до личной беседы с ним, пишет «Комсомольская правда».

    Лидер Польши рассказал, что в разговоре Зеленский сказал: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили».

    Дуда отметил, что поверил этим словам.

    По его словам, и сегодня на Украине многие не знают подробностей о массовых убийствах поляков, совершенных бандеровцами во второй половине Второй мировой войны. Президент Польши также подчеркнул, что вряд ли старшее поколение рассказывало своим потомкам о страшных событиях тех лет, оправдывая таким образом и Зеленского, и нынешних украинцев.

    Журналисты отмечают, что позиция Дуды вызвала недоумение, поскольку Зеленский, будучи президентом, должен был быть в курсе подобных исторических фактов, влияющих на отношения между Украиной и Польшей. После беседы с Дудой никаких публичных извинений или реакций от Зеленского по поводу Волынской резни не последовало.

    Подобная позиция польского президента вызвала критику в СМИ и социальных сетях, где действия Дуды расценили как попытку оправдать незнание истории со стороны украинского лидера. Исторический спор вокруг Волынской резни остается ключевым моментом в отношениях Польши и Украины.

    Ранее Дуда заявлял, что Варшава не настаивает на международном признании Волынской резни геноцидом.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 10:24 • Новости дня
    Лавров передал Рубио выжимку цитат руководства Украины об уничтожении русских
    Лавров передал Рубио выжимку цитат руководства Украины об уничтожении русских
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что лично вручил госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков о планах уничтожения русских.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков с призывами к уничтожению русских, передает ТАСС.

    «Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать «русню» юридически, а лучше физически», – заявил глава МИД России. По его словам, цитаты были подготовлены на английском языке, и Рубио забрал их с собой.

    Лавров также прокомментировал заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о приоритетности территориальной целостности Украины, назвав такие заявления «саморазоблачением».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине. Лавров и Рубио провели короткую беседу на саммите в Малайзии. Стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

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    11 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой
    Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина объяснила свою позицию по поводу звания «примадонны» в отношении Аллы Пугачевой и описала отношение к Надежде Кадышевой.

    Она подчеркнула, что не претендует на титул примадонны, которым долгое время называли Пугачеву. «Я – Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо», – отметила артистка, подчеркнув свою уникальность и вклад в народный жанр, передают «Аргументы и факты».

    Бабкина заверила, что не нуждается в чужих званиях, особенно если они связаны с репертуаром, который ей не близок. По ее словам, за ней стоит не только личное творчество, но и театр, ансамбль, детская школа и фестиваль-марафон «Песни России», который в этом году прошел в трех регионах и собрал полные залы.

    Комментируя отношения с Надеждой Кадышевой, Бабкина отметила, что никаких конфликтов между ними нет. Она подчеркнула, что конкуренции в народном жанре не ощущает и всегда относилась к Кадышевой с уважением. Бабкина подчеркнула: «У каждого своя поляна, делить нам нечего», напомнив, что несколько лет назад они даже записали совместный дуэт для «Голубого огонька».

    Артистка также рассказала, что не обращает внимания на попытки журналистов раздуть конфликт на почве сценических костюмов или репертуара. Она подчеркнула, что времени на интриги нет – театр «Русская песня» готовится к юбилею, проводит премьеры и гастроли, а ансамбль «Россияне» работает над новым альбомом.

    Отдельно Бабкина отметила интерес молодежи к народной песне и важность сохранения национальных традиций. Она активно проводит мастер-классы и делится всеми секретами мастерства, чтобы народная песня продолжала жить и привлекала новую аудиторию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой, заявил, что сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем, поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

    Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.

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    11 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35

    MWM сообщил о выборе Индией Су-57 из-за особых условий России

    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения, отдавая предпочтение российскому Су-57 из-за надежности партнера и эксклюзивных условий.

    О переговорах по приобретению истребителей пятого поколения за рубежом сообщил министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, передает «Российская газета». Хотя страна-производитель не названа, эксперты считают фаворитом российский Су-57.

    Military Watch Magazine приводит слова бывшего маршала индийских ВВС Анила Чопра: «США склонны оказывать давление и бросать своих союзников, когда их интересы расходятся». Причиной отказа от F-35 стало требование Вашингтона сократить сотрудничество с Россией, что неприемлемо для Индии.

    Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик передовых вооружений. Были успешно поставлены истребители Су-30СМ и зенитные комплексы С-400, причем по просьбе Индии сроки поставки были сокращены.

    В случае с Су-57 индийская сторона получила уникальные условия – передачу исходного кода программного обеспечения и организацию сборки самолетов на территории Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.

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    11 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала в Брянской области двух диверсантов с дронами и взрывчаткой

    ФСБ задержала двоих жителей Брянской области за подготовку терактов с помощью дронов

    ФСБ задержала в Брянской области двух диверсантов с дронами и взрывчаткой
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Два жителя Брянской области были задержаны при попытке организовать теракты с помощью FPV-дронов и самодельных взрывных устройств на объектах Минобороны.

    Двое жителей Брянской области были задержаны за подготовку терактов на военных объектах Министерства обороны России, сообщает ТАСС.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, они работали в интересах украинских спецслужб и собирали информацию о расположении объектов Минобороны и дежурных сотрудников правоохранительных органов. Оба задержанных 1993 и 1995 года рождения признались в содеянном.

    ФСБ отмечает, что для организации нападений использовались FPV-дроны, взрывчатка и компоненты для самодельных устройств, которые им доставляли с территории Украины с помощью БПЛА. Злоумышленники производили сборку взрывных устройств и тестировали огнестрельное оружие, предназначенное для террористических целей.

    В ходе обысков у подозреваемых изъяли различные модификации FPV-дронов с системами сброса, 3D-очки и пульт для управления БПЛА, спектральный анализатор частот, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами, детонаторы и другие компоненты для изготовления взрывчатки. Через мессенджеры они получали инструкции по управлению дронами, изготовлению самодельных взрывных устройств и уничтожению средств радиоэлектронной борьбы и ПВО.

    Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатки. Подозреваемые взяты под стражу. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы продолжают вербовать россиян через мессенджеры и соцсети, и настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и избегать общения с незнакомыми лицами через Telegram и WhatsApp.

    Накануне ФСБ предотвратила поджог административного здания в поселке Мостовском Краснодарского края.

    На этой неделе в трех российских регионах ФСБ пресекла деятельность пятерых граждан, подозреваемых в совершении диверсий и поджогов по заданиям украинских спецслужб.

    ФСБ также предотвратила подрыв моста в Саратовской области, а злоумышленник был ликвидирован.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

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    10 июля 2025, 19:26 • Новости дня
    Проголосовавшие за вотум недоверия фон дер Ляйен пожаловались на давление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румынский парламентарий Диана Шошоакэ заявила, что ряд депутатов Европарламента от Румынии, поддержавших вынесение на голосование вопроса о доверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, подверглись давлению и шантажу.

    По ее словам, инициатор голосования Георге Пиперя особенно жаловался на давление со стороны коллег, передает ТАСС.

    «Известно, что многие подписавшие [инициативу вынесения на голосование вопроса о доверии] подверглись шантажу. Другие мои коллеги жаловались на давление, особенно инициатор [голосования Георге Пиперя]», – заявила Шошоакэ.

    Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что итоги голосования по вотуму недоверия главе ЕК потрясли Брюссель.

    В начале июля евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен.

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