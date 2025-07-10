  • Новость часаЗеленский отказался от переговоров между Киевом и Москвой
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    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    10 июля 2025, 21:53 • Новости дня

    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства

    В Госдепе США объявили о старте реформы и возможных сокращениях

    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, историческая реорганизация начнется после почти единогласного решения Верховного суда США. Главная задача изменений – сделать работу ведомства максимально соответствующей внешнеполитическим приоритетам страны.

    Госсекретарь Марко Рубио еще 22 апреля объявил о предстоящих изменениях. Теперь, по словам Брюс, план начинает реализовываться с учетом итогов обсуждений в Конгрессе и предложений сотрудников. Ведомство, по ее словам, вернется к истокам – демократии, ориентированной на результат.

    Портал Semafor ранее сообщил, что реорганизация может сопровождаться массовыми сокращениями, которые начнутся уже с пятницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, но из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудников просят работать сверхурочно, что вызывает недовольство и падение морального духа.

    Госдепартамент США рассматривает вариант сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников.

    Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его численность уменьшилась примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону.

    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России

    Трамп потребовал расширить полномочия для ужесточения санкций против России

    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    10 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

    Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию
    @ Will Oliver/CNP, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, проводя свою тарифную политику, руководствуется не логикой, а желанием наказать «провинившегося», сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Эксперты выделяют две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между Вашингтоном и бразильскими властями. Вторая – недавно прошедший в латиноамериканской стране саммит БРИКС.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

    В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

    По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

    «Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

    По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

    «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

    Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 15:01 • Новости дня
    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Reuters: Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным, сообщает Reuters.

    Встреча состоялась на полях саммита министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. По словам Рубио, разговор с Лавровым был «честным и важным» и включал обмен идеями, которые он намерен передать в Вашингтон. Основное внимание стороны уделили вопросу урегулирования украинского конфликта, хотя обсуждались и другие темы.

    Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «разочарован и расстроен отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания этого конфликта».

    Он добавил: «Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения». Вашингтон планирует сохранять активное участие в дальнейших переговорах по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу.

    Переговоры между Лавровым и Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

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    10 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    Лавров и Рубио договорились восстановить экономическое сотрудничество

    Лавров и Рубио в Куала-Лумпуре подтвердили настрой на экономическое сближение стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских связей в экономике.

    Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку позиций по вопросам двусторонней повестки и обсудили ситуацию в мире. Особое внимание уделили темам урегулирования вокруг Украины, обстановке в Иране и Сирии, а также ряду других международных проблем.

    Стороны подтвердили нацеленность на поиск мирных решений конфликтных ситуаций и восстановление экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и США. В ходе встречи отмечено, что наращивание сотрудничества может включать восстановление прямого авиасообщения и развитие контактов между обществами двух стран.

    Также подчеркивалась необходимость дальнейшей работы по нормализации функционирования дипломатических миссий. Внешнеполитические ведомства РФ и США договорились продолжать конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио прошли и продолжались около часа. Марко Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    10 июля 2025, 04:24 • Новости дня
    Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре
    Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Организация встречи главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепа США Марко Рубио прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Согласно распространенному пресс-службой госдепартамента США графику, переговоры между Лавровым и Рубио запланированы на четверг, 18.00 по местному времени (13.00 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию для участия в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа сообщило, что в Куала-Лумпуре ожидаются переговоры Лаврова с Рубио.

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    10 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    @ Татьяна Кукушкина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

    Встреча стартовала в 13.14 по московскому времени, передает ТАСС. После завершения переговоров первым из зала вышел глава российской дипломатии.

    Сам диалог состоялся на полях мероприятий, организованных в рамках деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    Напомним, Лавров в четверг прибыл в Малайзию, чтобы принять участие в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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    10 июля 2025, 16:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слухи о подмигивании Рубио Лаврову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что госсекретарь США Марко Рубио якобы подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей в Малайзии после вопроса журналистов о новых антироссийских санкциях.

    Дипломат отметила необычное сходство журналиста, задавшего вопрос, с известным актером, передает «Газета.Ru».

    «Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции – со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», – сыронизировала она.

    Напомним, в Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продлились около часа. В ходе встречи стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным.

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    10 июля 2025, 03:27 • Новости дня
    В Госдепе заявили о намерении Рубио встретиться с Лавровым в Малайзии
    В Госдепе заявили о намерении Рубио встретиться с Лавровым в Малайзии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг в Куала-Лумпуре ожидаются переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях заседания АСЕАН, заявило Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

    «Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым», – заявило Reuters.

    Указывается, что встреча состоится «в кулуарах» заседания глав МИД АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая во время телефонного разговора Лавров обсудил с госсекретарем США российско-украинские переговоры. В феврале состоялись первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Лавров и Рубио в них участвовали.

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    10 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Рубио заявил о необходимости дорожной карты завершения конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Марко Рубио заявил о намерении Соединенных Штатов увидеть дорожную карту по завершению конфликта на Украине. По словам Рубио, подобный документ необходим для определения реальных путей урегулирования ситуации, сообщает ТАСС.

    Госсекретарь США отметил: «Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта».

    Рубио также сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждался новый подход к урегулированию на Украине. По итогам встречи он пообещал проинформировать президента США Дональда Трампа об этих инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 05:56 • Новости дня
    В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа

    Tекст: Антон Антонов

    Сенат США может рассмотреть новый пакет санкций против России до летнего перерыва, то есть до августа, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн.

    «Я надеюсь, что мы сможем вынести его на обсуждение до августовского перерыва». – приводит слова Тьюна РИА «Новости».

    По его словам, ведется работа с администрацией президента США и Палатой представителей для подготовки документа к вынесению на обсуждение.

    Тьюн подчеркнул, что законодательная инициатива пользуется «огромной» двухпартийной поддержкой среди сенаторов и она, по его мнению, находит отклик и среди членов Палаты представителей. Белый дом, по словам сенатора, также принимает активное участие в формировании окончательной редакции законопроекта.

    Тьюн отметил, что точная дата обсуждения пока неизвестна, но выразил надежду, что это может произойти в ближайшие недели. По его словам, документу необходимо «придать такую форму, в которой он будет готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. Сенат США готовится вынести на обсуждение законопроект о новых ограничениях.

    Законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) предусматривает 500-процентный тариф для любой страны, которая «сознательно продает, поставляет, переводит или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенную в Российской Федерации».

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    10 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине

    Рубио: США намерены убедить союзников по НАТО передать Patriot Украине

    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    «Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине. Поскольку есть ряд стран, у которых они имеются. Но никто не хочет отдавать те, что имеются. Так что, возможно, это изменится», – заявил Рубио, передает ТАСС.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, США ведут активные переговоры с союзниками о передаче систем. Рубио отметил, что такие комплексы есть, например, у Германии и Испании, а также у ряда других государств.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    10 июля 2025, 13:21 • Новости дня
    Лавров и Рубио начали встречу в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио началась в Куала-Лумпуре.

    Переговоры проходят на полях мероприятий, организованных в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

    Напомним, Лавров находится в Куала-Лумпуре с рабочим визитом 10 и 11 июля. Он примет участие в заседаниях министров иностранных дел в формате Россия – АСЕАН, а также на Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по вопросам безопасности.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, также прорабатывается возможность встречи министра с госсекретарем США Марко Рубио.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о возможной встрече Лаврова с Рубио на мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

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    10 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Рубио: Решение о новых антироссийских санкциях примет Трамп

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательное решение о введении новых антироссийских санкций примет президент США Дональд Трамп, который наделен правом выбирать момент и формат ограничительных мер, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Он отметил, что у Трампа есть полномочия для этого шага, особенно если Сенат и Палата представителей примут соответствующий законопроект, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Как указывал президент, это один из вариантов, который ему доступен в том числе в рамках существующих полномочий, но в первую очередь, если Сенат и Палата представителей смогут принять соответствующий законопроект». Он добавил, что работа с Конгрессом по содержанию законопроекта уже ведется.

    По словам Рубио, президенту необходима гибкость, чтобы самостоятельно выбирать оптимальный момент и способы введения санкций, что позволит ему использовать этот инструмент в ходе переговоров. Окончательное решение о сроках и условиях остается за Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран.

    Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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