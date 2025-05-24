Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
Axios: Трамп и Рубио собрались покончить с «глубинным государством» в СНБ
Axios: Трамп и Рубио нацелились на «глубинное государство» в СНБ
Совет национальной безопасности (СНБ) США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его состав уменьшился примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону и все ради того, чтобы сократить число нелояльных администрации чиновников, пишет Axios.
Совет национальной безопасности США после реформы сократился примерно с 350 до 175 человек, пишет портал Axios. Значительная часть полномочий органа передана Госдепартаменту и минобороны.
В ходе реструктуризации президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио выступили с инициативой уменьшения влияния СНБ, считая его излишне бюрократизированным и несогласованным с политикой Белого дома, говорится в материале.
«Чиновник Белого дома, участвовавший в планировании реорганизации охарактеризовал ее как последний шаг Трампа и Рубио против того, что они считают «глубинным государством» Вашингтона. СНБ – абсолютно глубинное государство. Это Марко против глубинного государства. Мы уничтожаем глубинное государство», – сказал чиновник.
Ранее структура Совета национальной безопасности предполагала многоуровневую систему комитетов, что, по мнению администрации Трампа, замедляло принятие решений. Высокопоставленные чиновники подчеркнули, что теперь акцент будет сделан на координации и консультировании, а не на самостоятельной выработке политики.
В администрации считают, что прежняя модель СНБ была необходима предыдущим президентам, но не актуальна для команды Трампа, где руководители ведомств действуют согласованно. На примере отмены санкций против Сирии показано, что теперь решения быстро проходят от президента к исполнителям без бюрократических проволочек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом собирался назначить шесть новых, лояльных повестке президента, сотрудников в Совет национальной безопасности США, включая военного аналитика Дерека Харви, который активно поддерживал Трампа во время импичмента.