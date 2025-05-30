Стало известно о масштабной реструктуризации Госдепа США

Fox News сообщил о сокращении штата Госдепа США на 3,4 тыс. сотрудников

Tекст: Вера Басилая

Госдепартамент США планирует провести масштабную реорганизацию, предполагающую сокращение или объединение 311 внутренних подразделений и последующее увольнение примерно 3,4 тыс. сотрудников, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, пока работники не получили официальных уведомлений о сокращении, однако ожидается, что соответствующая информация будет доведена до них до 1 июля.

Представители Госдепа, на которых ссылается Fox News, отметили, что в планах также предусмотрено открытие порядка девяти новых подразделений. Среди новых должностей выделяется пост заместителя помощника госсекретаря по вопросам демократии и западных ценностей. Кроме того, в структуре ведомства появится бюро по новым угрозам, которое займется вопросами искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия и космоса.

Ранее госсекретарь Марко Рубио уточнил, что направил в Конгресс план реорганизации, направленный на сокращение бюрократии, снижение расходов и повышение эффективности защиты национальных интересов за рубежом.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.

Илон Маск заявил, что американские госслужащие используют государственные средства для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки.