СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.11 комментариев
Стало известно о масштабной реструктуризации Госдепа США
Fox News сообщил о сокращении штата Госдепа США на 3,4 тыс. сотрудников
Госдепартамент США рассматривает возможность сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников, сообщает канал Fox News.
Госдепартамент США планирует провести масштабную реорганизацию, предполагающую сокращение или объединение 311 внутренних подразделений и последующее увольнение примерно 3,4 тыс. сотрудников, передает РИА «Новости».
По данным телеканала, пока работники не получили официальных уведомлений о сокращении, однако ожидается, что соответствующая информация будет доведена до них до 1 июля.
Представители Госдепа, на которых ссылается Fox News, отметили, что в планах также предусмотрено открытие порядка девяти новых подразделений. Среди новых должностей выделяется пост заместителя помощника госсекретаря по вопросам демократии и западных ценностей. Кроме того, в структуре ведомства появится бюро по новым угрозам, которое займется вопросами искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия и космоса.
Ранее госсекретарь Марко Рубио уточнил, что направил в Конгресс план реорганизации, направленный на сокращение бюрократии, снижение расходов и повышение эффективности защиты национальных интересов за рубежом.
Администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.
Илон Маск заявил, что американские госслужащие используют государственные средства для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки.