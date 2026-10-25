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BFMTV: Подозреваемый в совершении теракта под Парижем страдает шизофренией
Подозреваемый в совершении теракта в пригороде Парижа 39-летний Кевин Т. освобожден из-под стражи и помещен в психиатрическое отделение, сообщает радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру.
Подозреваемый в совершении теракта в пригороде Парижа 39-летний Кевин Т. страдает шизофренией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Ранее мужчину освободили из-под стражи и поместили в психиатрическое отделение, сообщила радиостанция ici со ссылкой на национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при обыске у Кевина Т. нашли книгу Адольфа Гитлера и взрывные устройства.
В субботу он объяснил выбор жертв по национальному признаку местью за недавние массовые беспорядки.
В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу первым в истории республики терактом на почве расизма.