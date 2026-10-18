Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

AFP: Число мародеров во время протестов в Марселе достигло 30 тыс.

Tекст: Ольга Иванова

Во время массовых беспорядков в Марселе число мародеров достигло 30 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, которое приводит данные полиции департамента Буш-дю-Рон.

Непосредственно за участие в беспорядках под стражу поместили 99 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 118 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

Участники беспорядков сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.