С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.
AFP: Число мародеров во время протестов в Марселе достигло 30 тыс.
В ходе массовых беспорядков во французском Марселе, вспыхнувших на фоне демонстраций против роста цен на топливо, число мародеров достигло 30 тыс. человек.
Во время массовых беспорядков в Марселе число мародеров достигло 30 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, которое приводит данные полиции департамента Буш-дю-Рон.
Непосредственно за участие в беспорядках под стражу поместили 99 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 118 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.
Участники беспорядков сожгли историческое здание мэрии Лиможа.
В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.