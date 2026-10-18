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    18 октября 2026, 19:33 • Новости дня

    Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

    AFP: Число мародеров во время протестов в Марселе достигло 30 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе массовых беспорядков во французском Марселе, вспыхнувших на фоне демонстраций против роста цен на топливо, число мародеров достигло 30 тыс. человек.

    Во время массовых беспорядков в Марселе число мародеров достигло 30 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, которое приводит данные полиции департамента Буш-дю-Рон.

    Непосредственно за участие в беспорядках под стражу поместили 99 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 118 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    18 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро

    BFMTV: Ущерб торговле во Франции из-за погромов составит сотни миллионов евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор торговой сети Carrefour Александр Бомпар заявил, что ущерб магазинам во Франции из-за массовых беспорядков составит сотни миллионов евро.

    Сумма ущерба торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков будет исчисляться сотнями миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. Ущерб составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро», – заявил Бомпар.

    По его словам, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов сети Carrefour. Кроме того, погромы затронули около 1,5 тыс. торговых точек по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Глава государства посетил концерт Селин Дион перед началом массовых протестов.

    В субботу участники акций против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

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    18 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков в стране.

    Филиппо, который также является кандидатом в президенты Франции, обвинил французские власти в способствовании масштабной нелегальной миграции на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти, нужно восстановить государственность, восстановить национальный суверенитет», – заявил Филиппо.

    По всей Франции прошли масштабные акции протеста против повышения цен и удорожания стоимости жизни. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали во Франции более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Во Франции раскритиковали Макрона из-за того, что он посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
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    17 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    @ CNEWS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В мэрии французского Лиможа, здание которой штурмовали и подожгли радикалы, пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии, сообщил телеканал France 3.

    Пожар в мэрии Лиможа вспыхнул после того, как несколько групп радикалов ворвались в здание и подожгли несколько помещений на первом этаже. Затем были подожжены несколько машин у мэрии, позже они взорвались, передает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

    Пожарные в течение часа пытались локализовать возгорание, однако огонь перекинулся на крышу исторического здания. Спустя еще час пламя охватило колокольную башню, являющуюся частью мэрии, и горящая конструкция завалилась набок, проломив часть крыши в центре здания.

    «Нет слов, чтобы осудить то, что произошло: настолько это подло. Для страны это хаос», – заявил мэр Лиможа Гийом Герен. Он сказал, что погромщики пришли, чтобы убивать, что видно на записях с камер, и пообещал подать жалобу и добиваться наказания всех причастных к разрушению мэрии.

    Здание мэрии Лиможа, где сейчас продолжается тушение пожара, было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера и входит в число охраняемых исторических объектов Французской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

    Французская полиция задержала около 400 человек в ходе акций против подорожания жизни.

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    18 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    Протестующие в Париже пригрозили Макрону судьбой Людовика XVI

    Протестующие в Париже пригрозили «обезглавить» Макрона

    Tекст: Антон Антонов

    Участники акций протеста в Париже напомнили президенту страны Эммануэлю Макрону о казни короля Людовика XVI, сообщает RT.

    Демонстранты в Париже во время акций протеста выкрикивали лозунг: «Людовика XVI обезглавили! Макрон, Макрон, мы это повторим!». С таким лозунгом протестующие требовали отставки французского лидера, передает RT.

    В воскресенье к протестам по всей стране, по сообщениям местных СМИ, присоединились школьники, студенты и активисты движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

    В субботу колокольная башня рухнула после того, как протестующие подожгли мэрию Лиможа.

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    18 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек

    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в субботу превысило две тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    «На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».

    Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.

    В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.

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    18 октября 2026, 00:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал неспособность исправлять ошибки причиной падения Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять ошибки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Запад пал от неспособности обсуждать и исправлять ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн», – заявил Дмитриев в X.

    Таким образом он прокомментировал массовые беспорядки во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    Протестующие подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.

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    17 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа

    France 3: Протестующие против удорожания жизни подожгли мэрию Лиможа

    Tекст: Мария Иванова

    Участники масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни захватили и подожгли здание мэрии города Лимож, на фоне массовых беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб.

    «Участники манифестации в Лиможе на юго-западе Франции в субботу, 17 октября, захватили здание мэрии и устроили пожар на первом этаже», – сообщил телеканал France 3, передает РИА «Новости».

    Огонь быстро распространился на крышу здания.

    Кроме того, в городе были повреждены и сожжены полицейские автомобили, а несколько магазинов подверглись разграблению протестующими.

    На фоне охвативших страну беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню возглавил межведомственный кризисный штаб, передает BFMTV. В его работе принимают участие министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен.

    В субботу по всей Франции проходят масштабные манифестации против роста цен. Акции переросли в ожесточенные столкновения с полицией, сопровождающиеся погромами и вандализмом. В Марселе и Лилле участники протестов также проникли в здания администраций, а в Лионе был подожжен туристический офис. Полиция применяет водометы и слезоточивый газ, задержаны более 270 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины.

    Противники роста цен ворвались в мэрию Лилля. Демонстранты разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.

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    18 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Все причастные к погромам и беспорядкам на протестных акциях против удорожания стоимости жизни будут привлечены к ответственности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нет места для насилия в нашей Республике. Те, кто разрушал, нападал на префектуры и магазины, грабил – вплоть до наших мэрий – будут преследоваться и будут наказаны», – заявил Макрон в X.

    Он также выразил поддержку силам правопорядка. По словам президента, власти намерены единым фронтом противостоять сеятелям хаоса, которые стремятся разрушить институты и мешают мирно выражать свои требования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

    В субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

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    18 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

    Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».

    «Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

    Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе массовых беспорядков во Франции задержали 1,2 тыс. человек, при столкновениях с протестующими пострадали 150 полицейских и жандармов, сообщил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Цифры постепенно уточняются, и на момент, когда я с вами говорю, общее число задержанных достигло 1,2 тыс.», – приводит слова Лекорню РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

    В субботу участники акций против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.

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    18 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек

    В Париже в ходе беспорядков на протестах задержали 855 человек

    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек
    @ Hesham Elsherif/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе беспорядков на массовых протестах в Париже задержаны 855 человек, сообщил глава столичной полиции Патрис Фор.

    «Действия правоохранителей привели к задержанию 855 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей, в результате столкновений пострадали 13 полицейских и жандармов, а также два пожарных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Число задержанных в ходе беспорядков по всей стране достигло 1,2 тыс. человек.

    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

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    17 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции

    МВД Франции сообщило о задержании 400 участников массовых беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ходе массовых беспорядков на акциях протеста против удорожания стоимости жизни по всей стране были задержаны не менее 400 человек.

    Нуньес заявил, что во время подавления беспорядков, организованных на полях протестных акций против роста цен по всей стране, правоохранительные органы задержали по меньшей мере 400 человек, передает ТАСС.

    Он добавил, что большинство задержанных являются совершеннолетними, и пообещал привлечь к ответственности тех, кого не удалось поймать на месте преступления.

    Между тем в Париже стихийные шествия направились к правительственным зданиям, в том числе к площади Согласия. Полиция сдерживает манифестантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV,

    Масштабные акции протеста сопровождаются ожесточенными столкновениями, вандализмом и поджогами. Демонстранты крушат магазины и автомобили. Для разгона силовики применяют слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Во время беспорядков манифестанты проникли в здания мэрий Лиможа, Марселя и Лилля. В Лиможе на первом этаже мэрии вспыхнул пожар, который распространился на крышу, а в Лионе был разграблен и подожжен туристический офис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины. Полиция применила водометы на акциях против роста цен в Париже. Манифестанты ворвались в мэрию французского Лилля.

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    18 октября 2026, 00:02 • Новости дня
    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок

    Tекст: Антон Антонов

    Участники беспорядков напали на полицейский участок, сотрудники полиции были вынуждены защищать его, сообщил мэр центральных округов города Ариэль Вайль.

    «Часть сил правопорядка в центре Парижа была вынуждена защищать полицейский участок», – сказал Вайль.

    Он пояснил, что это снизило эффективность полиции в центральной части города, так как «комиссару было трудно распределять личный состав по всем направлениям, поскольку ему также приходилось обеспечивать защиту самого полицейского участка», передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Мэр отметил, что в течение дня обстановка менялась крайне быстро. По его словам, «было очень много погромов, очень много стремительных нападений, при этом нападавшие действовали небольшими и очень мобильными группами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала около 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    Правоохранители в Париже применили водометы для разгона участников акции. Французская полиция также использовала слезоточивый газ при разгоне демонстрантов.

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    18 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Полиция Франции задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста и столкновений с полицией.

    Во французских городах прошли масштабные уличные выступления, переросшие в противостояние протестующих с силами правопорядка, передает ТАСС.

    «На данный момент задержаны 1,8 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», – заявил Нуньес.

    Министр внутренних дел подчеркнул, что в ходе пресечения беспорядков ранения получили более 500 сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В Париже после массовых протестов правоохранители задержали более 850 человек. В субботу полиция применила водометы на акции против роста цен.

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    18 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Вэнс обвинил западных либералов в импорте третьего мира во Францию

    Вице-президент США Вэнс связал беспорядки во Франции с политикой либералов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что массовые беспорядки во Франции стали следствием решения западных либералов впустить в страну жителей стран третьего мира.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал массовые беспорядки во Франции, связав происходящее с миграционной политикой, сообщают «Вести».

    «Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости», – отметил политик.

    Он также выразил надежду на то, что это безумие удастся остановить до того, как пострадают исторические достопримечательности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Число задержанных в ходе беспорядков достигло 1,2 тыс. человек. В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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